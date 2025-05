À propos du développeur

ÉQUIPE est une entreprise d'Investissement et de CONSTRUCTION qui crée des projets de l'avenir. LA VISION MONDIALE EST DE PROVIDEER LA SOLUTION ARCHITECTORALE INNOVATIVE DES CLIENTS. Avec une telle conception et des conceptes internes à des prix compétitifs.

NOTRE ENGAGEMENT AU DÉVELOPPEMENT VISIONNEL DE LA PROPRIÉTÉ PRIMAIRE N'EST PAS uniquement SUR LA CRÉATION D'ESTAT SIMPLE REEL, mais aussi SUR LA CRÉATION DE LÉGACIES QUI STAND THE TEST OF TEMPS. AU GROUPE DE L'ENSEIGNEMENT, CHAQUE PROJET EST UN TESTAMENT DE NOTRE ENGAGEMENT DE DÉFINITION DE LUXURY, DE PUSHING BONDARIES ET DE NAISSANCE D'UNE MARQUE INDÉLIBLE SUR LA TERME MONDIALE DE SOPHISTICATION ET D'EXCLUSIVITÉ.

Teus Group est une société qui s'appuie sur le riche patrimoine de Zhytlobud-2, une société avec une histoire illustre de 80 ans. Fondé sur les piliers de l'expérience et de l'expertise, Teus Group est stratégiquement positionné pour maîtriser les complexités du marché immobilier international premium. Teus Group tire parti de l'héritage et des idées de Zhytlobud-2 pour établir de nouveaux repères, fournir l'excellence et stimuler l'innovation dans le domaine dynamique de la propriété haut de gamme mondiale. Il représente un patrimoine de qualité inégalée et une approche prospective pour répondre aux besoins d'une clientèle internationale exigeante.