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Vue sur la mer Maisons de ville à vendre en District de Paphos, Chypre

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2 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Yeroskipou, Chypre
Maison de ville 3 chambres
Yeroskipou, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 133 m²
Un complexe résidentiel aux designs uniques, mélangeant harmonieusement la nature et l'archi…
$806,625
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Maison de ville 3 chambres dans Yeroskipou, Chypre
Maison de ville 3 chambres
Yeroskipou, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 133 m²
Un complexe résidentiel aux designs uniques, mélangeant harmonieusement la nature et l'archi…
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Caractéristiques des propriétés en District de Paphos, Chypre

avec Jardin
avec Terrasse
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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