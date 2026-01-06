Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Anarita
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville

Maisons de ville à vendre en Anarita, Chypre

Maison de ville Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Timi, Chypre
Maison de ville 3 chambres
Timi, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 137 m²
Situé au cœur de la campagne chypriote, cette maison de ville de 3 chambres à Anarita offre …
$296,587
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Anarita, Chypre
Maison de ville 3 chambres
Anarita, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 132 m²
Nombre d'étages 2
À vendre: Cette maison de ville confortable à Anarita offre une surface habitable confortabl…
$297,075
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Anarita, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller