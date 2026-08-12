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Maisons de ville avec jardin à vendre en District de Paphos, Chypre

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Paphos
15
Péyia
4
Chlórakas
3
Koinoteta Chloraka
3
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5 propriétés total trouvé
Maison de ville 2 chambres dans Paphos, Chypre
Maison de ville 2 chambres
Paphos, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 91 m²
A vendre est une charmante maison de ville située dans le quartier recherché de Universal, p…
$432,919
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Maison de ville 3 chambres dans Yeroskipou, Chypre
Maison de ville 3 chambres
Yeroskipou, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 133 m²
Un complexe résidentiel aux designs uniques, mélangeant harmonieusement la nature et l'archi…
$806,625
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Maison de ville 2 chambres dans Konia, Chypre
Maison de ville 2 chambres
Konia, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 99 m²
Maison de ville de deux chambres dans un complexe de luxe à Konia Village. Cette fabuleuse …
$414,836
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Caractéristiques des propriétés en District de Paphos, Chypre

avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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