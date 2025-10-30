Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Koinoteta Chloraka
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville

Maisons de ville à vendre en Koinoteta Chloraka, Chypre

Chlórakas
3
Maison de ville Supprimer
Tout effacer
3 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Chlórakas, Chypre
Maison de ville 3 chambres
Chlórakas, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 125 m²
Modern 3-bedroom, 2-bathroom townhouse in a desirable complex in power Chloraka. Fully fur…
$394,811
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Chlórakas, Chypre
Maison de ville 2 chambres
Chlórakas, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 96 m²
Looking for a peaceful and well-maintained home close to all amenities? This fully renovated…
$278,690
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Chlórakas, Chypre
Maison de ville 2 chambres
Chlórakas, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 87 m²
A charming 2 bedroom townhouse in the serene enclave of Chlorakas, just on the outskirts of …
$285,658
Laisser une demande
Monte OnlineMonte Online
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Koinoteta Chloraka, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller