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Loyer mensuel d'un bien une maison de ville avec jardin en District de Paphos, Chypre

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Maison de ville 2 chambres dans Tala, Chypre
Maison de ville 2 chambres
Tala, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 92 m²
Profitez d'une vue panoramique sur la mer et la montagne depuis cette jolie maison de ville …
$1 400
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Caractéristiques des propriétés en District de Paphos, Chypre

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
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