Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Paphos
  4. Location longue durée
  5. Maison de ville

Loyer mensuel de maisons de ville en Paphos, Chypre

Maison de ville Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Maison de ville 2 chambres dans Paphos, Chypre
Maison de ville 2 chambres
Paphos, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Townhouse for rent in the Kato Paphos area. The property features two bedrooms and a family…
$1,277
par mois
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Paphos, Chypre
Maison de ville 2 chambres
Paphos, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 105 m²
Welcome to this charming two-bedroom townhouse for rent in the popular Tombs of the Kings ar…
$1,393
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller