  2. Chypre
  3. District de Paphos
  4. Location longue durée
  5. Maison de ville

Loyer mensuel de maisons de ville en District de Paphos, Chypre

Maison de ville 3 chambres dans Chlórakas, Chypre
Maison de ville 3 chambres
Chlórakas, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 210 m²
For rent: Spacious townhouse located in the peaceful area of Chlorakas. With an internal spa…
$3,484
par mois
Maison de ville 2 chambres dans Kathikas, Chypre
Maison de ville 2 chambres
Kathikas, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 62 m²
For rent: A charming used townhouse offering comfortable living in the peaceful village of K…
$697
par mois
Maison de ville 2 chambres dans Paphos, Chypre
Maison de ville 2 chambres
Paphos, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Townhouse for rent in the Kato Paphos area. The property features two bedrooms and a family…
$1,277
par mois
Maison de ville 2 chambres dans Paphos, Chypre
Maison de ville 2 chambres
Paphos, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 105 m²
Welcome to this charming two-bedroom townhouse for rent in the popular Tombs of the Kings ar…
$1,393
par mois
