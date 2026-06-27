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Loyer mensuel de propriétés commerciales en District de Paphos, Chypre

;
Paphos
48
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56 propriétés total trouvé
Bureau 230 m² dans Agios Georgios, Chypre
Bureau 230 m²
Agios Georgios, Chypre
Surface 230 m²
Sol 1
Ce bureau lumineux et spacieux au premier étage est situé dans un quartier très avantageux d…
$5,677
par mois
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VIDI GROUP
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Boutique 140 m² dans Polis Chrysochous, Chypre
Boutique 140 m²
Polis Chrysochous, Chypre
Nombre de salles de bains 1
Surface 140 m²
Grand magasin au rez-de-chaussée à louer avec une superficie intérieure totale de 140 mètres…
$979
par mois
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Bureau 142 m² dans Paphos, Chypre
Bureau 142 m²
Paphos, Chypre
Nombre de salles de bains 1
Surface 142 m²
À louer: Cette spacieuse propriété de rez de chaussée à louer à Paphos offre 142 m2 d'espac…
$4,029
par mois
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Bureau 124 m² dans Paphos, Chypre
Bureau 124 m²
Paphos, Chypre
Surface 124 m²
A louer: Espace de bureaux moderne de 124 m2 au dernier étage, accessible par ascenseur. Ce …
$3,111
par mois
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Bureau 160 m² dans Tala, Chypre
Bureau 160 m²
Tala, Chypre
Nombre de salles de bains 3
Surface 160 m²
Disponible à la location est un espace de bureau spacieux, prêt à la clé au cœur de Pafos, o…
$1,406
par mois
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Boutique dans Paphos, Chypre
Boutique
Paphos, Chypre
Bureau/Shop No 5 D'une superficie totale de 80 m2, le Bureau/Shop n° 5 offre 40 m2 au rez-d…
$1,251
par mois
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VIDI GROUP
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Propriété commerciale 3 771 m² dans Paphos, Chypre
Propriété commerciale 3 771 m²
Paphos, Chypre
Nombre de salles de bains 2
Surface 3 771 m²
Ce superbe bâtiment est conçu avec une caractéristique architecturale distinctive, le plaçan…
$30,980
par mois
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Boutique 93 m² dans Paphos, Chypre
Boutique 93 m²
Paphos, Chypre
Surface 93 m²
Espace à louer dans le centre de Paphos. La zone intérieure est de 58m2 rez-de-chaussée et …
$1,450
par mois
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Entrepôt 400 m² dans Agia Varvara, Chypre
Entrepôt 400 m²
Agia Varvara, Chypre
Nombre de salles de bains 2
Surface 400 m²
A louer: Spacieux entrepôt à Agia Varvara Pafou, offrant 400 mètres carrés d'espace intérieu…
$2,886
par mois
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Bureau 500 m² dans Paphos, Chypre
Bureau 500 m²
Paphos, Chypre
Surface 500 m²
GRANDE NOUVELLES ET LISÉES À MOUVER DANS LES BUREAUX LUXURY 600m2 espace disponible x 25 € …
$17,577
par mois
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Bureau 260 m² dans Paphos, Chypre
Bureau 260 m²
Paphos, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 260 m²
Ce bureau est situé près du centre de Paphos. Un bâtiment bien entretenu dans le centre de …
$2,954
par mois
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Bureau 277 m² dans Paphos, Chypre
Bureau 277 m²
Paphos, Chypre
Nombre de salles de bains 1
Surface 277 m²
A louer: Espace de bureau moderne au coeur de Pafos, offrant une généreuse surface intérieur…
$4,033
par mois
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Bureau 95 m² dans Paphos, Chypre
Bureau 95 m²
Paphos, Chypre
Surface 95 m²
A louer: Spaciours bureau s pace au coeur de Pafos, offrant 95 mètres carrés de surface inté…
$1,978
par mois
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Bureau 191 m² dans Paphos, Chypre
Bureau 191 m²
Paphos, Chypre
Surface 191 m²
A louer: espace de bureau moderne d'une superficie totale de 191 m2, idéalement situé au pre…
$2,881
par mois
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Bureau 120 m² dans Paphos, Chypre
Bureau 120 m²
Paphos, Chypre
Surface 120 m²
Premier bureau entièrement meublé à louer dans la région d'Agios Theodoros de Paphos — espac…
$3,413
par mois
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VIDI GROUP
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Bureau 113 m² dans Paphos, Chypre
Bureau 113 m²
Paphos, Chypre
Surface 113 m²
A louer : un bureau spacieux et fonctionnel situé au dernier étage d'un immeuble bien entret…
$2,328
par mois
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Bureau 300 m² dans Paphos, Chypre
Bureau 300 m²
Paphos, Chypre
Nombre de salles de bains 2
Surface 300 m²
Un bureau spacieux et entièrement meublé de deux étages situé au coeur de Paphos, conçu pour…
$7,788
par mois
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Bureau dans Paphos, Chypre
Bureau
Paphos, Chypre
Nombre d'étages 9
Le développement comprend cinq parcelles. La parcelle initiale a été utilisée pour la constr…
$31,360
par mois
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Bureau dans Paphos, Chypre
Bureau
Paphos, Chypre
Un bureau moderne de 80 m2 entièrement rénové à louer dans un emplacement central privilégié…
$1,365
par mois
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Bureau 150 m² dans Paphos, Chypre
Bureau 150 m²
Paphos, Chypre
Surface 150 m²
Découvrez un prestigieux espace de bureau disponible à la location dans un bâtiment ultra-mo…
$7,605
par mois
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Bureau 300 m² dans Paphos, Chypre
Bureau 300 m²
Paphos, Chypre
Surface 300 m²
Immeuble de bureaux de trois étages avec parking dans le centre de Paphos — Agios Theodoros.…
$8,711
par mois
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Bureau dans Paphos, Chypre
Bureau
Paphos, Chypre
Sol 2
Bureaux Premium à louer à Paphos Découvrez une occasion exceptionnelle d'établir votre entr…
$3,136
par mois
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Bureau 207 m² dans Paphos, Chypre
Bureau 207 m²
Paphos, Chypre
Surface 207 m²
À louer: Un bureau prêt à louer à Agios Pavlos, offrant 207 m2 de surface intérieure au pre…
$3,406
par mois
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Bureau dans Paphos, Chypre
Bureau
Paphos, Chypre
Sol 2
Bureau commercial au Centre de Paphos • Premier emplacement central avec toutes les commodit…
$7,383
par mois
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Bureau 170 m² dans Paphos, Chypre
Bureau 170 m²
Paphos, Chypre
Surface 170 m²
Cet espace de bureau est situé dans le centre de Paphos. Présenter une opportunité commerci…
$4,022
par mois
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Bureau dans Paphos, Chypre
Bureau
Paphos, Chypre
Sol 2
Bureau 202 – 2e étage Office est une suite commerciale bien aménagée située au 2ème étage du…
$4,530
par mois
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Bureau dans Paphos, Chypre
Bureau
Paphos, Chypre
Un bureau moderne de trois niveaux d'une superficie totale de 170 m2, idéal pour les entrepr…
$2,620
par mois
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Bureau 280 m² dans Paphos, Chypre
Bureau 280 m²
Paphos, Chypre
Surface 280 m²
Espace de bureaux polyvalent de 280 m2 à louer dans le quartier Agios Theodoros de Paphos, i…
$5,688
par mois
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Bureau dans Agios Georgios, Chypre
Bureau
Agios Georgios, Chypre
Sol 4
Bureau à louer — Bâtiment ABC, 4ème étage Élégant bureau lumineux de 88 m2 plus une véranda …
$2,323
par mois
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Bureau 500 m² dans Paphos, Chypre
Bureau 500 m²
Paphos, Chypre
Surface 500 m²
GRANDE NOUVELLES ET LISÉES À MOUVER DANS LES BUREAUX LUXURY 600m2 espace disponible x 25 € …
$17,577
par mois
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Types de propriétés en District de Paphos

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Caractéristiques des propriétés en District de Paphos, Chypre

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
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