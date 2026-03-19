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Loyer mensuel de propriétés commerciales en Paphos, Chypre

des bureaux
30
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36 propriétés total trouvé
Bureau 600 m² dans Paphos, Chypre
Bureau 600 m²
Paphos, Chypre
Nombre de salles de bains 1
Surface 600 m²
Nous sommes heureux de présenter un espace de bureau spacieux et moderne au cœur de Paphos, …
$8,849
par mois
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Bureau 300 m² dans Paphos, Chypre
Bureau 300 m²
Paphos, Chypre
Nombre de salles de bains 2
Surface 300 m²
Un bureau spacieux et entièrement meublé de deux étages situé au coeur de Paphos, conçu pour…
$8,044
par mois
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Bureau 260 m² dans Paphos, Chypre
Bureau 260 m²
Paphos, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 260 m²
Ce bureau est situé près du centre de Paphos. Un bâtiment bien entretenu dans le centre de …
$2,954
par mois
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Bureau 220 m² dans Paphos, Chypre
Bureau 220 m²
Paphos, Chypre
Nombre de salles de bains 2
Surface 220 m²
Disponible à la location: Un bureau moderne et spacieux situé au premier étage d'un bâtiment…
$1,769
par mois
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Bureau 113 m² dans Paphos, Chypre
Bureau 113 m²
Paphos, Chypre
Surface 113 m²
Spacieux espace de bureau disponible à la location au premier étage d'un bâtiment bien entre…
$2,328
par mois
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Boutique 93 m² dans Paphos, Chypre
Boutique 93 m²
Paphos, Chypre
Surface 93 m²
Espace à louer dans le centre de Paphos. La zone intérieure est de 58m2 rez-de-chaussée et …
$1,450
par mois
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Bureau 142 m² dans Paphos, Chypre
Bureau 142 m²
Paphos, Chypre
Nombre de salles de bains 1
Surface 142 m²
À louer: Cette spacieuse propriété de rez de chaussée à louer à Paphos offre 142 m2 d'espac…
$4,058
par mois
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Bureau 500 m² dans Paphos, Chypre
Bureau 500 m²
Paphos, Chypre
Surface 500 m²
BRAND NEW AND READY TO MOVE IN - LUXURIUS OFFICES SPACES TO LET Total available space 130…
$17,657
par mois
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Bureau dans Paphos, Chypre
Bureau
Paphos, Chypre
Un bureau moderne de trois niveaux d'une superficie totale de 170 m2, idéal pour les entrepr…
$3,441
par mois
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Bureau 207 m² dans Paphos, Chypre
Bureau 207 m²
Paphos, Chypre
Surface 207 m²
À louer: Un bureau prêt à louer à Agios Pavlos, offrant 207 m2 de surface intérieure au pre…
$4,650
par mois
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Boutique 150 m² dans Paphos, Chypre
Boutique 150 m²
Paphos, Chypre
Surface 150 m²
Disponible à la location est un magasin spacieux avec une surface intérieure de 150 mètres c…
$4,041
par mois
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Boutique 110 m² dans Paphos, Chypre
Boutique 110 m²
Paphos, Chypre
Surface 110 m²
Disponible à la location est un magasin bien entretenu avec une surface intérieure de 110 mè…
$1,163
par mois
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Bureau dans Paphos, Chypre
Bureau
Paphos, Chypre
Un bureau moderne de 80 m2 entièrement rénové à louer dans un emplacement central privilégié…
$1,376
par mois
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Bureau 83 m² dans Paphos, Chypre
Bureau 83 m²
Paphos, Chypre
Surface 83 m²
Bureau à louer dans la zone centrale. A côté de la cour. Préparez-vous. Il y a un parking co…
$1,177
par mois
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Bureau 150 m² dans Paphos, Chypre
Bureau 150 m²
Paphos, Chypre
Surface 150 m²
Découvrez un prestigieux espace de bureau disponible à la location dans un bâtiment ultra-mo…
$7,635
par mois
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Bureau 170 m² dans Paphos, Chypre
Bureau 170 m²
Paphos, Chypre
Surface 170 m²
Cet espace de bureau est situé dans le centre de Paphos. Présenter une opportunité commerci…
$4,022
par mois
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Bureau 191 m² dans Paphos, Chypre
Bureau 191 m²
Paphos, Chypre
Surface 191 m²
A louer: espace de bureau moderne d'une superficie totale de 191 m2, idéalement situé au pre…
$2,881
par mois
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Bureau 95 m² dans Paphos, Chypre
Bureau 95 m²
Paphos, Chypre
Surface 95 m²
A louer: Spaciours bureau s pace au coeur de Pafos, offrant 95 mètres carrés de surface inté…
$1,978
par mois
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Bureau 277 m² dans Paphos, Chypre
Bureau 277 m²
Paphos, Chypre
Nombre de salles de bains 1
Surface 277 m²
A louer: Espace de bureau moderne au coeur de Pafos, offrant une généreuse surface intérieur…
$4,033
par mois
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Bureau 500 m² dans Paphos, Chypre
Bureau 500 m²
Paphos, Chypre
Surface 500 m²
GRAND NOUVEAUX ET PRÊTS À MOUVER - BUREAUX LUXURIUS ESPACES À LETTRE 3 FLOEURS DISPONIBLES …
$17,285
par mois
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Bureau 207 m² dans Paphos, Chypre
Bureau 207 m²
Paphos, Chypre
Surface 207 m²
À louer: Un bureau prêt à louer à Agios Pavlos, offrant 207 m2 de surface intérieure au pre…
$4,650
par mois
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Bureau 170 m² dans Paphos, Chypre
Bureau 170 m²
Paphos, Chypre
Surface 170 m²
À louer: Découvrez un bureau de rez de chaussée lumineux et spacieux à louer à Agios Theodo…
$2,910
par mois
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Propriété commerciale 3 771 m² dans Paphos, Chypre
Propriété commerciale 3 771 m²
Paphos, Chypre
Nombre de salles de bains 2
Surface 3 771 m²
Ce superbe bâtiment est conçu avec une caractéristique architecturale distinctive, le plaçan…
$30,980
par mois
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Bureau 124 m² dans Paphos, Chypre
Bureau 124 m²
Paphos, Chypre
Surface 124 m²
A louer: Espace de bureaux moderne de 124 m2 au dernier étage, accessible par ascenseur. Ce …
$3,111
par mois
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Bureau 150 m² dans Paphos, Chypre
Bureau 150 m²
Paphos, Chypre
Surface 150 m²
Découvrez un prestigieux espace de bureau disponible à la location dans un bâtiment ultra-mo…
$7,605
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Bureau 500 m² dans Paphos, Chypre
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Paphos, Chypre
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GRAND NOUVEAUX ET PRÊTS À MOUVER - BUREAUX LUXURIUS ESPACES À LETTRE 3 FLOEURS DISPONIBLES …
$17,285
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Bureau 277 m² dans Paphos, Chypre
Bureau 277 m²
Paphos, Chypre
Nombre de salles de bains 1
Surface 277 m²
A louer: Espace de bureau moderne au coeur de Pafos, offrant une généreuse surface intérieur…
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Bureau 480 m² dans Paphos, Chypre
Bureau 480 m²
Paphos, Chypre
Surface 480 m²
Sol 4
Espace de bureau moderne situé au cœur du centre-ville de Pafos, offrant une adresse d'affai…
$14,126
par mois
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Bureau 170 m² dans Paphos, Chypre
Bureau 170 m²
Paphos, Chypre
Surface 170 m²
À louer: Découvrez un bureau de rez de chaussée lumineux et spacieux à louer à Agios Theodo…
$2,913
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Boutique 110 m² dans Paphos, Chypre
Boutique 110 m²
Paphos, Chypre
Surface 110 m²
Principales caractéristiques: Emplacement parfait pour les affaires axées sur le tourisme. E…
$2,907
par mois
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Caractéristiques des propriétés en Paphos, Chypre

avec Vue sur la mer
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