Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. District de Paphos
  4. Location longue durée
  5. Vue sur la mer

Loyer mensuel d'un bien Propriété commerciale avec vue sur la mer en District de Paphos, Chypre

;
Paphos
48
Propriété commerciale Supprimer
Tout effacer
3 propriétés total trouvé
Bureau 124 m² dans Paphos, Chypre
Bureau 124 m²
Paphos, Chypre
Surface 124 m²
A louer: Espace de bureaux moderne de 124 m2 au dernier étage, accessible par ascenseur. Ce …
$3,111
par mois
Laisser une demande
Bureau 150 m² dans Paphos, Chypre
Bureau 150 m²
Paphos, Chypre
Surface 150 m²
Découvrez un prestigieux espace de bureau disponible à la location dans un bâtiment ultra-mo…
$7,605
par mois
Laisser une demande
Bureau 150 m² dans Paphos, Chypre
Bureau 150 m²
Paphos, Chypre
Surface 150 m²
Découvrez un prestigieux espace de bureau disponible à la location dans un bâtiment ultra-mo…
$7,635
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Types de propriétés en District de Paphos

des bureaux
magasins

Caractéristiques des propriétés en District de Paphos, Chypre

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
Realting.com
Aller