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Loyer mensuel d'un bien Propriété commerciale avec jardin en District de Paphos, Chypre

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Paphos
48
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1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 3 771 m² dans Paphos, Chypre
Propriété commerciale 3 771 m²
Paphos, Chypre
Nombre de salles de bains 2
Surface 3 771 m²
Ce superbe bâtiment est conçu avec une caractéristique architecturale distinctive, le plaçan…
$30,980
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