Appartements avec terrasse à vendre en Palodeia, Chypre

2 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Palodeia, Chypre
Appartement 2 chambres
Palodeia, Chypre
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 95 m²
Nombre d'étages 4
Nouvelle résidence fermée avec piscine dans la prestigieuse banlieue de Limassol, Palodia, C…
$384,905
Appartement 3 chambres dans Palodeia, Chypre
Appartement 3 chambres
Palodeia, Chypre
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 145 m²
Nombre d'étages 2
New complex of villas close to the center of Limassol, Cyprus We offer villas with verandas…
$497,751
Caractéristiques des propriétés en Palodeia, Chypre

