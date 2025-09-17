Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Palodeia
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Piscine

Appartements Piscine à vendre en Palodeia, Chypre

4 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Palodeia, Chypre
Appartement 3 chambres
Palodeia, Chypre
Nombre de pièces 3
Surface 126 m²
Three bedroom under construction apartment for sale in City Center - Limassol Province, with…
$612,482
Appartement 2 chambres dans Palodeia, Chypre
Appartement 2 chambres
Palodeia, Chypre
Nombre de pièces 2
Surface 116 m²
Two bedroom under construction apartment for sale in City Center - Limassol Province, with 9…
$596,603
Appartement 2 chambres dans Palodeia, Chypre
Appartement 2 chambres
Palodeia, Chypre
Nombre de pièces 2
Surface 140 m²
$587,899
Appartement 3 chambres dans Palodeia, Chypre
Appartement 3 chambres
Palodeia, Chypre
Nombre de pièces 3
Surface 163 m²
Three bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 129 sq.m. covered i…
$618,949
