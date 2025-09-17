Appartements à vendre en Palodeia, Chypre

Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartement 2 chambres dans Palodeia, Chypre
Appartement 2 chambres
Palodeia, Chypre
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 95 m²
Nombre d'étages 4
Nouvelle résidence fermée avec piscine dans la prestigieuse banlieue de Limassol, Palodia, C…
$384,905
Appartement 3 chambres dans Palodeia, Chypre
Appartement 3 chambres
Palodeia, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 115 m²
Un nouveau développement situé dans la région de Palodia à Limassol. Le projet se compose de…
$368,689
Appartement 3 chambres dans Palodeia, Chypre
Appartement 3 chambres
Palodeia, Chypre
Nombre de pièces 3
Surface 126 m²
Three bedroom under construction apartment for sale in City Center - Limassol Province, with…
$612,482
Appartement 2 chambres dans Palodeia, Chypre
Appartement 2 chambres
Palodeia, Chypre
Nombre de pièces 2
Surface 116 m²
Two bedroom under construction apartment for sale in City Center - Limassol Province, with 9…
$596,603
Appartement 2 chambres dans Palodeia, Chypre
Appartement 2 chambres
Palodeia, Chypre
Nombre de pièces 2
Surface 140 m²
$587,899
Appartement 2 chambres dans Palodeia, Chypre
Appartement 2 chambres
Palodeia, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 96 m²
Un nouveau développement situé dans la région de Palodia à Limassol. Le projet se compose de…
$292,610
Appartement 3 chambres dans Palodeia, Chypre
Appartement 3 chambres
Palodeia, Chypre
Nombre de pièces 3
Surface 168 m²
Three bedroom apartment under construction for sale in City Center - Limassol Province, with…
$619,897
Appartement 3 chambres dans Palodeia, Chypre
Appartement 3 chambres
Palodeia, Chypre
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 145 m²
Nombre d'étages 2
New complex of villas close to the center of Limassol, Cyprus We offer villas with verandas…
$497,751
Appartement 4 chambres dans Palodeia, Chypre
Appartement 4 chambres
Palodeia, Chypre
Nombre de pièces 4
Surface 149 m²
Four bedroom under construction  penthouse apartment for sale in Agia Fila - Limassol Provin…
$591,506
Appartement 3 chambres dans Palodeia, Chypre
Appartement 3 chambres
Palodeia, Chypre
Nombre de pièces 3
Surface 163 m²
Three bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 129 sq.m. covered i…
$618,949
Caractéristiques des propriétés en Palodeia, Chypre

