Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Palodeia
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Jardin

Appartements avec jardin à vendre en Palodeia, Chypre

Appartement Supprimer
Tout effacer
4 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Palodeia, Chypre
Appartement 2 chambres
Palodeia, Chypre
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 95 m²
Nombre d'étages 4
Nouvelle résidence fermée avec piscine dans la prestigieuse banlieue de Limassol, Palodia, C…
$384,905
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Palodeia, Chypre
Appartement 3 chambres
Palodeia, Chypre
Nombre de pièces 3
Surface 126 m²
Three bedroom under construction apartment for sale in City Center - Limassol Province, with…
$612,482
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Palodeia, Chypre
Appartement 2 chambres
Palodeia, Chypre
Nombre de pièces 2
Surface 116 m²
Two bedroom under construction apartment for sale in City Center - Limassol Province, with 9…
$596,603
Laisser une demande
Tut TravelTut Travel
Appartement 4 chambres dans Palodeia, Chypre
Appartement 4 chambres
Palodeia, Chypre
Nombre de pièces 4
Surface 149 m²
Four bedroom under construction  penthouse apartment for sale in Agia Fila - Limassol Provin…
$591,506
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Palodeia, Chypre

avec Terrasse
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller