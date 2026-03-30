Appartement dans un nouvel immeuble Libro Residence

Un projet développé par Libro Group Properties - Libro Residence Germasogia, est un complexe résidentiel composé de 8 appartements exclusifs, conçus avec élégance, confort et efficacité énergétique en tête.
Lieu: Germasogeia, Limassol (Agia Paraskevi)
Prix: A partir de 415 000 €
État : En construction (achèvement d'ici octobre 2026)
Type: Appartement 2 Chambres avec 2 Salles de bains
Vue sur la mer et la montagne
Caractéristiques; Spécifications:
• Design moderne; finitions de haute qualité
• Classe d'efficacité énergétique: A
• Amplificateur d'ascenseur; accès contrôlé
• Amp de parking couvert privé; salle de stockage
• Panneaux photovoltaïques
• Balcon spacieux
• VRV; système de chauffage au sol
• Jardin et zones paysagères