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Appartement dans un nouvel immeuble Libro Residence

Germasogeia, Chypre
depuis
$477,534
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$4,505/m²
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ID: 33370
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 30/03/2026

Emplacement

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  • Pays
    Chypre
  • Région
    District de Limassol
  • Ville
    Germasogeia
  • Adresse
    ikoniou

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

À propos du complexe

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Un projet développé par Libro Group Properties - Libro Residence Germasogia, est un complexe résidentiel composé de 8 appartements exclusifs, conçus avec élégance, confort et efficacité énergétique en tête.

Lieu: Germasogeia, Limassol (Agia Paraskevi)

Prix: A partir de 415 000 €

État : En construction (achèvement d'ici octobre 2026)

Type: Appartement 2 Chambres avec 2 Salles de bains

Vue sur la mer et la montagne

Caractéristiques; Spécifications:

• Design moderne; finitions de haute qualité

• Classe d'efficacité énergétique: A

• Amplificateur d'ascenseur; accès contrôlé

• Amp de parking couvert privé; salle de stockage

• Panneaux photovoltaïques

• Balcon spacieux

• VRV; système de chauffage au sol

• Jardin et zones paysagères

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 2 chambres
Surface, m² 131.0
Prix ​​par m², USD 3,645
Prix ​​de l'appartement, USD 477,534

Localisation sur la carte

Germasogeia, Chypre
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

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