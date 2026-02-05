Complexe résidentiel Intense Nicosia

Le nouveau centre résidentiel et d'affaires de la capitale de Chypre-Nord
---
À propos du projet 📍
Intense Nicosie est un développement mixte vraiment unique situé au cœur de Nicosie, la capitale de Chypre-Nord.
Construit sur un terrain de 35 000 m2, le projet est entièrement achevé et prêt pour le transfert, offrant des possibilités d'investissement et de style de vie exceptionnelles.
🏗️ Le projet comprend:
• plus de 300 résidences et appartements
• 21 unités commerciales
• le plus grand gymnase de l'île — 3 500 m2 💪
Intense Nicosie se distingue comme le plus important centre résidentiel et d'affaires de Nicosie grâce à son emplacement et concept.
Résidentiel & Commercial Concept 🏢🏠
Le projet allie parfaitement vie et affaires, ce qui le rend attrayant pour les résidents, les investisseurs et les entreprises.
🔹 Les résidences peuvent être converties en espaces commerciaux
🔹 Rez-de-chaussée accueil magasins et services
🔹 Privilégié activement par les entreprises et les professionnels
Actuellement en activité dans le cadre du projet:
• restaurants et cafés ☕
• Gloria Jeans Cafés
• Centre d'alimentation
• clinique de greffe de cheveux
• Centre de chirurgie esthétique
• clinique dentaire
• cabinets juridiques
• studios d'architecture
• cliniques médicales privées (cardiologie, pédiatrie, ENT)
🚗 Un grand parking couvert est réservé exclusivement aux résidents.
Sport & Lifestyle 🏋️♂️
Intense Nicosie est la principale destination sportive de la capitale.
🏆 La plus grande salle de gym de l'île offre:
• fitness et entraînement du poids
• Programmes sportifs pour enfants
• cours de filature
• Cours de fitness réservé aux femmes
• Jiu-Jitsu brésilien
• l'escalade
• MMA
Options résidentielles 🏠
Appartements
• 1+1 — 72-75 m2
• 2+1 — 102–140 m2
• 3+1 — 135–158 m2
Penthouses (Résidence B)
• 3+1 — 120–135 m2
• Terrasse supplémentaire — 70 m2
Blocs d'appartements 🏢
• Bloc A — 3+1, 167 m2
• Blocs B & E — 3+1, 147 m2
• Blocs C & D — 3+1, 130 m2
Options de penthouse
• Bloc A — 2+1, 167 m2
• Blocs B & E — 2+1, 147 m2
• Blocs C & D — 2+1, 130 m2
Caractéristiques de la résidence 🛠️
• Matériaux écologiques
• Double vitrage en aluminium
• Isolation thermique et imperméable au toit
• Plafond suspendu du concepteur
• Parquet, marbre et sol céramique
• Chambre des maîtres en-suite
• Armoires de cuisine Akrilux
• Armoires intégrées
• Chauffage à l'eau solaire ☀️
• Système VRF/VRV central
• Produits sanitaires Hansgrohe
• Satellite central, Internet et infrastructure téléphonique
• Système d'interphone
Pourquoi investir dans Intense Nicosie ? 💼💰
✔ Premier emplacement de la capitale
✔ Projet achevé — utilisation immédiate
✔ forte demande de location et commerciale
✔ idéal pour la vie, les affaires et l'investissement
✔ concept d'utilisation mixte inégalé à Nicosie