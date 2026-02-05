Complexe résidentiel Intense Nicosia

Le nouveau centre résidentiel et d'affaires de la capitale de Chypre-Nord

---

À propos du projet 📍

Intense Nicosie est un développement mixte vraiment unique situé au cœur de Nicosie, la capitale de Chypre-Nord.

Construit sur un terrain de 35 000 m2, le projet est entièrement achevé et prêt pour le transfert, offrant des possibilités d'investissement et de style de vie exceptionnelles.

🏗️ Le projet comprend:

• plus de 300 résidences et appartements

• 21 unités commerciales

• le plus grand gymnase de l'île — 3 500 m2 💪

Intense Nicosie se distingue comme le plus important centre résidentiel et d'affaires de Nicosie grâce à son emplacement et concept.

Résidentiel & Commercial Concept 🏢🏠

Le projet allie parfaitement vie et affaires, ce qui le rend attrayant pour les résidents, les investisseurs et les entreprises.

🔹 Les résidences peuvent être converties en espaces commerciaux

🔹 Rez-de-chaussée accueil magasins et services

🔹 Privilégié activement par les entreprises et les professionnels

Actuellement en activité dans le cadre du projet:

• restaurants et cafés ☕

• Gloria Jeans Cafés

• Centre d'alimentation

• clinique de greffe de cheveux

• Centre de chirurgie esthétique

• clinique dentaire

• cabinets juridiques

• studios d'architecture

• cliniques médicales privées (cardiologie, pédiatrie, ENT)

🚗 Un grand parking couvert est réservé exclusivement aux résidents.

Sport & Lifestyle 🏋️‍♂️

Intense Nicosie est la principale destination sportive de la capitale.

🏆 La plus grande salle de gym de l'île offre:

• fitness et entraînement du poids

• Programmes sportifs pour enfants

• cours de filature

• Cours de fitness réservé aux femmes

• Jiu-Jitsu brésilien

• l'escalade

• MMA

Options résidentielles 🏠

Appartements

• 1+1 — 72-75 m2

• 2+1 — 102–140 m2

• 3+1 — 135–158 m2

Penthouses (Résidence B)

• 3+1 — 120–135 m2

• Terrasse supplémentaire — 70 m2

Blocs d'appartements 🏢

• Bloc A — 3+1, 167 m2

• Blocs B & E — 3+1, 147 m2

• Blocs C & D — 3+1, 130 m2

Options de penthouse

• Bloc A — 2+1, 167 m2

• Blocs B & E — 2+1, 147 m2

• Blocs C & D — 2+1, 130 m2

Caractéristiques de la résidence 🛠️

• Matériaux écologiques

• Double vitrage en aluminium

• Isolation thermique et imperméable au toit

• Plafond suspendu du concepteur

• Parquet, marbre et sol céramique

• Chambre des maîtres en-suite

• Armoires de cuisine Akrilux

• Armoires intégrées

• Chauffage à l'eau solaire ☀️

• Système VRF/VRV central

• Produits sanitaires Hansgrohe

• Satellite central, Internet et infrastructure téléphonique

• Système d'interphone

Pourquoi investir dans Intense Nicosie ? 💼💰

✔ Premier emplacement de la capitale

✔ Projet achevé — utilisation immédiate

✔ forte demande de location et commerciale

✔ idéal pour la vie, les affaires et l'investissement

✔ concept d'utilisation mixte inégalé à Nicosie