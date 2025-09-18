Appartement dans un nouvel immeuble Luma Genesis

Appartement moderne de 2 chambres, 2 salles de bains à LUMA Genesis – Geroskipou

Vivez la vie contemporaine dans ce magnifique appartement de 2 chambres, 2 salles de bains dans le cadre exclusif de LUMA Genesis. Idéal pour les familles, les couples ou comme investissement.

Faits saillants de l'appartement – Tous inclus dans le prix:

-Salle de séjour ouverte avec design élégant et moderne.

- La climatisation dans chaque chambre.

- Volets électriques dans les chambres.

- Parking couvert pour plus de commodité.

Avantages communautaires:

-Piscine communautaire: Détendez-vous et profitez du soleil de Chypre.

Enfants Terrain de jeu : Un espace sûr et amusant pour les enfants.

📍 Lieu principal:

Situé à Geroskipou, cet appartement se trouve à une courte distance de la zone universelle de Paphos, du stade Paphos et de la frontière de la ville de Paphos. Il est également à proximité du centre-ville de Paphos, de l'aéroport, de belles plages et des commodités essentielles.

💰 Aucuns coûts cachés – Tout compris!

📞 Contactez-nous aujourd'hui pour réserver un visionnement ou en savoir plus!