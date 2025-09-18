Appartement dans un nouvel immeuble Luma Genesis

Appartement moderne de 2 chambres, 2 salles de bains à LUMA Genesis – Geroskipou
Vivez la vie contemporaine dans ce magnifique appartement de 2 chambres, 2 salles de bains dans le cadre exclusif de LUMA Genesis. Idéal pour les familles, les couples ou comme investissement.
Faits saillants de l'appartement – Tous inclus dans le prix:
-Salle de séjour ouverte avec design élégant et moderne.
- La climatisation dans chaque chambre.
- Volets électriques dans les chambres.
- Parking couvert pour plus de commodité.
Avantages communautaires:
-Piscine communautaire: Détendez-vous et profitez du soleil de Chypre.
Enfants Terrain de jeu : Un espace sûr et amusant pour les enfants.
📍 Lieu principal:
Situé à Geroskipou, cet appartement se trouve à une courte distance de la zone universelle de Paphos, du stade Paphos et de la frontière de la ville de Paphos. Il est également à proximité du centre-ville de Paphos, de l'aéroport, de belles plages et des commodités essentielles.
💰 Aucuns coûts cachés – Tout compris!
📞 Contactez-nous aujourd'hui pour réserver un visionnement ou en savoir plus!