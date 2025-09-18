  1. Realting.com
  Chypre
  Yeroskipou
  Appartement dans un nouvel immeuble Luma Genesis

Appartement dans un nouvel immeuble Luma Genesis

Yeroskipou, Chypre
Prix ​​sur demande
;
Appartement dans un nouvel immeuble Luma Genesis
1
ID: 27579
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 18/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Chypre
  • Région
    District de Paphos
  • Ville
    Yeroskipou

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    3

À propos du complexe

English English

Appartement moderne de 2 chambres, 2 salles de bains à LUMA Genesis – Geroskipou

Vivez la vie contemporaine dans ce magnifique appartement de 2 chambres, 2 salles de bains dans le cadre exclusif de LUMA Genesis. Idéal pour les familles, les couples ou comme investissement.

Faits saillants de l'appartement – Tous inclus dans le prix:

-Salle de séjour ouverte avec design élégant et moderne.

- La climatisation dans chaque chambre.

- Volets électriques dans les chambres.

- Parking couvert pour plus de commodité.

Avantages communautaires:

-Piscine communautaire: Détendez-vous et profitez du soleil de Chypre.

Enfants Terrain de jeu : Un espace sûr et amusant pour les enfants.

📍 Lieu principal:

Situé à Geroskipou, cet appartement se trouve à une courte distance de la zone universelle de Paphos, du stade Paphos et de la frontière de la ville de Paphos. Il est également à proximité du centre-ville de Paphos, de l'aéroport, de belles plages et des commodités essentielles.

💰 Aucuns coûts cachés – Tout compris!

📞 Contactez-nous aujourd'hui pour réserver un visionnement ou en savoir plus!

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 62.8
Prix ​​par m², USD 3,078
Prix ​​de l'appartement, USD 195,118
Appartements 2 chambres
Surface, m² 90.4
Prix ​​par m², USD 3,563
Prix ​​de l'appartement, USD 325,197

Localisation sur la carte

Yeroskipou, Chypre
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Luma Genesis
Yeroskipou, Chypre
Prix ​​sur demande
