Centre d'affaires Pafos

Business Centre — un complexe de bureaux haut de gamme à Paphos. Bureaux modernes de 315 m² jusqu’à l’immeuble entier de 2 094 m². Prix à partir de 1 500 000 €.

Business Centre est un centre d’affaires de classe A, situé dans l’un des quartiers les plus prisés de Paphos, à seulement 40 minutes de Limassol. Une opportunité unique pour les entreprises et investisseurs d’installer leurs bureaux dans un emplacement prestigieux, avec un accès facile au centre-ville, aux services gouvernementaux et aux banques.

Atouts principaux

Efficacité énergétique Classe A

Architecture moderne et design prestigieux

Système de climatisation VRF (inclus)

Chauffage par le sol (inclus)

Bureaux spacieux

Salles de conférence entièrement équipées

Ascenseurs et espaces de stockage à chaque étage

Plans & options disponibles

Demi-étage — 315 m² bureaux + 34 m² véranda = 349 m² — à partir de 1 500 000 €

Étage entier — 630 m² bureaux + 68 m² véranda = 698 m² — à partir de 3 000 000 €

Immeuble entier — 1 890 m² bureaux + 204 m² véranda = 2 094 m² — 9 200 000 €

Emplacement

Proximité banques, services publics, restaurants et bureaux

Accès facile pour employés et clients

À seulement 40 minutes de Limassol

Idéal pour

Grandes entreprises et multinationales

Investisseurs en immobilier commercial

Startups et sociétés en croissance recherchant prestige et confort moderne

Business Centre — un investissement dans le prestige, l’innovation et un emplacement stratégique au cœur de Paphos.

📩 Contactez-nous dès aujourd’hui pour en savoir plus et choisir vos bureaux.