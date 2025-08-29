  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Konia
  4. Centre d'affaires Pafos

Centre d'affaires Pafos

Konia, Chypre
$1,75M
$5,020/m²
ID: 27524
Dernière actualisation: 29/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Chypre
  • Région
    District de Paphos
  • Ville
    Konia

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    3

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Business Centre — un complexe de bureaux haut de gamme à Paphos. Bureaux modernes de 315 m² jusqu’à l’immeuble entier de 2 094 m². Prix à partir de 1 500 000 €.

Business Centre est un centre d’affaires de classe A, situé dans l’un des quartiers les plus prisés de Paphos, à seulement 40 minutes de Limassol. Une opportunité unique pour les entreprises et investisseurs d’installer leurs bureaux dans un emplacement prestigieux, avec un accès facile au centre-ville, aux services gouvernementaux et aux banques.

Atouts principaux

  • Efficacité énergétique Classe A

  • Architecture moderne et design prestigieux

  • Système de climatisation VRF (inclus)

  • Chauffage par le sol (inclus)

  • Bureaux spacieux

  • Salles de conférence entièrement équipées

  • Ascenseurs et espaces de stockage à chaque étage

Plans & options disponibles

  • Demi-étage — 315 m² bureaux + 34 m² véranda = 349 m² — à partir de 1 500 000 €

  • Étage entier — 630 m² bureaux + 68 m² véranda = 698 m² — à partir de 3 000 000 €

  • Immeuble entier — 1 890 m² bureaux + 204 m² véranda = 2 094 m² — 9 200 000 €

Emplacement

  • Proximité banques, services publics, restaurants et bureaux

  • Accès facile pour employés et clients

  • À seulement 40 minutes de Limassol

Idéal pour

  • Grandes entreprises et multinationales

  • Investisseurs en immobilier commercial

  • Startups et sociétés en croissance recherchant prestige et confort moderne

Business Centre — un investissement dans le prestige, l’innovation et un emplacement stratégique au cœur de Paphos.

📩 Contactez-nous dès aujourd’hui pour en savoir plus et choisir vos bureaux.

Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Propriété commerciale
Surface, m² 349.0 – 2 094.0
Prix ​​par m², USD 5,018 – 5,129
Prix ​​de l'appartement, USD 1,75M – 10,74M

Localisation sur la carte

Konia, Chypre

Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
