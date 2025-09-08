  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Paphos
  4. Centre d'affaires Aurora A

Centre d'affaires Aurora A

Paphos, Chypre
depuis
$3,10M
BTC
36.8738829
ETH
1 932.7178521
USDT
3 064 921.9680754
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
8
Laisser une demande
ID: 27572
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 08/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Chypre
  • Région
    District de Paphos
  • Ville
    Paphos

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский

A vendre bâtiment commercial moderne à Paphos composé de sol, mezzanine, 3 étages et jardin sur le toit. La propriété a une surface construite dont 115m2 correspond au rez-de-chaussée, 54m2 utile à la mezzanine, 1er étage 99m2, 2ème étage 86m2, 93m2 attribué au 3ème étage. Le sentiment d'espace, d'ouverture et de lumière vous suit tout autour de ce bâtiment en raison de son architecture unique incurvée. Cette caractéristique met en lumière les vérandas extérieures accueillantes qui apprécient la vue sur la ville à chaque étage. Aurora est situé à l'entrée de Paphos, juste à côté de l'autoroute, dans une zone animée avec une visibilité commerciale et une accessibilité facile. Il se trouve également à proximité d'instituts d'enseignement tels que les collèges et les écoles ainsi que les banques, les magasins, les cafés et les points de vente de nourriture, ce qui en fait un investissement immobilier idéal avec un ROI élevé.

Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Propriété commerciale
Surface, m² 670.0
Prix ​​par m², USD 4,627
Prix ​​de l'appartement, USD 3,10M

Localisation sur la carte

Paphos, Chypre
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Centre d'affaires Pafos
Konia, Chypre
depuis
$1,75M
Centre d'affaires Pafos Predlozhenie dlya investora
Paphos, Chypre
Prix ​​sur demande
Centre d'affaires In Paphos
Paphos, Chypre
depuis
$1,75M
Centre d'affaires Makedonias Offices
District de Limassol, Chypre
depuis
$16,01M
Centre d'affaires Zafirion
Demos Agiou Athanasiou, Chypre
depuis
$11,30M
Vous regardez
Centre d'affaires Aurora A
Paphos, Chypre
depuis
$3,10M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Centre d'affaires Zafirion
Centre d'affaires Zafirion
Centre d'affaires Zafirion
Centre d'affaires Zafirion
Centre d'affaires Zafirion
Afficher tout Centre d'affaires Zafirion
Centre d'affaires Zafirion
Demos Agiou Athanasiou, Chypre
depuis
$11,30M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 6
Une adresse commerciale prestigieuse au cœur de LimassolZafirion offre un mélange harmonieux de conception d'espace de travail moderne, d'emplacement privilégié et d'équipements haut de gamme, ce qui en fait un choix idéal pour les entreprises à la recherche d'un siège social prestigieux ou …
Développeur
Livein
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Développeur
Livein
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Centre d'affaires Makedonias Offices
Centre d'affaires Makedonias Offices
Centre d'affaires Makedonias Offices
Centre d'affaires Makedonias Offices
Centre d'affaires Makedonias Offices
Centre d'affaires Makedonias Offices
Centre d'affaires Makedonias Offices
District de Limassol, Chypre
depuis
$16,01M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
Livein Makedonias – Une nouvelle norme en matière d'excellence en entrepriseSitué dans l'un des quartiers d'affaires les plus importants de Limassol, Livein Makedonias est un immeuble de bureaux ultramoderne conçu pour les entreprises et les investisseurs visionnaires. Stratégiquement situé …
Développeur
Livein
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Développeur
Livein
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Centre d'affaires Pafos
Centre d'affaires Pafos
Centre d'affaires Pafos
Centre d'affaires Pafos
Centre d'affaires Pafos
Centre d'affaires Pafos
Konia, Chypre
depuis
$1,75M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
Surface 349–2 094 m²
Business Centre — un complexe de bureaux haut de gamme à Paphos. Bureaux modernes de 315 m² jusqu’à l’immeuble entier de 2 094 m². Prix à partir de 1 500 000 €. Business Centre est un centre d’affaires de classe A, situé dans l’un des quartiers les plus prisés de Paphos, à seulement 40 mi…
Développeur
Coastal Edge Development LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Développeur
Coastal Edge Development LTD
Langues
English, Русский
Realting.com
Aller