Centre d'affaires Aurora A

A vendre bâtiment commercial moderne à Paphos composé de sol, mezzanine, 3 étages et jardin sur le toit. La propriété a une surface construite dont 115m2 correspond au rez-de-chaussée, 54m2 utile à la mezzanine, 1er étage 99m2, 2ème étage 86m2, 93m2 attribué au 3ème étage. Le sentiment d'espace, d'ouverture et de lumière vous suit tout autour de ce bâtiment en raison de son architecture unique incurvée. Cette caractéristique met en lumière les vérandas extérieures accueillantes qui apprécient la vue sur la ville à chaque étage. Aurora est situé à l'entrée de Paphos, juste à côté de l'autoroute, dans une zone animée avec une visibilité commerciale et une accessibilité facile. Il se trouve également à proximité d'instituts d'enseignement tels que les collèges et les écoles ainsi que les banques, les magasins, les cafés et les points de vente de nourriture, ce qui en fait un investissement immobilier idéal avec un ROI élevé.