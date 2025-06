Prestations de service

Coastal Edge Development LTD: Nos services

Coastal Edge Development LTD rend votre parcours immobilier à Chypre simple et fiable. En partenariat avec des promoteurs réputés, nous proposons des propriétés de haute qualité, durables et personnalisées. Nos services :

Vente de propriétés : Achetez des propriétés résidentielles ou commerciales – villas, bureaux, etc. – avec efficacité énergétique classe A , panneaux solaires , systèmes de sécurité , climatisation centrale et chauffage au sol .

Design & intérieurs : Obtenez des projets clé en main avec mobilier italien de luxe ou mobilier écologique fabriqué en Chine à partir de matériaux naturels d’Asie, d’Amérique et de Russie.

Support juridique : Nous gérons tous les documents de transaction pour une acquisition sûre et sans stress.

Aide financière : Nous vous accompagnons avec des options de financement pour un processus d’investissement simple et transparent.

Résidence permanente à Chypre : Nous traitons les demandes de résidence , avec l’adhésion prochaine de Chypre à Schengen qui valorise vos investissements.

Projets d’investissement : Choisissez des projets commerciaux ou résidentiels prêts pour des rendements élevés. Nous partageons notre expertise et fournissons des contacts fiables pour créer des entreprises.

Pourquoi nous ?

Basés à Chypre, nous maîtrisons le marché local et priorisons vos besoins. Nos conceptions durables et notre approche centrée sur le client garantissent de la valeur. L’intégration prochaine à Schengen rend nos propriétés idéales pour les investisseurs. Faites confiance à Coastal Edge pour qualité, fiabilité et simplicité.