Centre d'affaires In Paphos

Nous sommes fiers de vous présenter le nouveau centre d'affaires de Paphos, un bâtiment commercial écoénergétique de classe A situé dans un quartier d'affaires privilégié, à seulement 40 minutes de Limassol et à quelques minutes du centre-ville. Doté d'une architecture moderne, de chauffage par le sol, de la climatisation VRF, d'aménagements de bureau flexibles et de grandes salles de conférence avec vérandas couvertes, il offre un espace de travail idéal pour les entreprises et les investisseurs. Entouré de banques, de restaurants et de services gouvernementaux, ce centre prestigieux est disponible à l'achat comme demi-étage, étage complet, ou l'ensemble du bâtiment. Contactez-nous pour plus de détails et visionnement.