Centre d'affaires In Paphos

Paphos, Chypre
depuis
$1,75M
Centre d'affaires In Paphos
1
ID: 27355
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 07/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Chypre
  • Région
    District de Paphos
  • Ville
    Paphos

À propos du complexe

Nous sommes fiers de vous présenter le nouveau centre d'affaires de Paphos, un bâtiment commercial écoénergétique de classe A situé dans un quartier d'affaires privilégié, à seulement 40 minutes de Limassol et à quelques minutes du centre-ville. Doté d'une architecture moderne, de chauffage par le sol, de la climatisation VRF, d'aménagements de bureau flexibles et de grandes salles de conférence avec vérandas couvertes, il offre un espace de travail idéal pour les entreprises et les investisseurs. Entouré de banques, de restaurants et de services gouvernementaux, ce centre prestigieux est disponible à l'achat comme demi-étage, étage complet, ou l'ensemble du bâtiment. Contactez-nous pour plus de détails et visionnement.

Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Propriété commerciale
Surface, m² 698.0
Prix ​​par m², USD 5,342
Prix ​​de l'appartement, USD 3,73M
Appartements Bureau
Surface, m² 349.0 – 2 094.0
Prix ​​par m², USD 5,008 – 5,120
Prix ​​de l'appartement, USD 1,75M – 10,72M

Localisation sur la carte

Paphos, Chypre

