Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. District de Limassol
  4. Location longue durée
  5. Propriété commerciale
  6. Jardin

Loyer mensuel d'un bien Propriété commerciale avec jardin en District de Limassol, Chypre

Limassol
179
Demos Agiou Athanasiou
9
Germasogeia
8
Agios Ioannis
3
Montrer plus
Propriété commerciale Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Bureau 285 m² dans Limassol, Chypre
Bureau 285 m²
Limassol, Chypre
Surface 285 m²
Discover the future of the workplace – a forward-thinking commercial landmark, shaking up th…
$25,256
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en District de Limassol, Chypre

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer