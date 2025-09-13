Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de propriétés commerciales en Demos Agiou Athanasiou, Chypre

Propriété commerciale dans Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Propriété commerciale
Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Un nouveau bâtiment de bureaux comprenant des magasins et des bureaux situés sur la rue Kolo…
$11,736
par mois
Bureau 1 140 m² dans Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Bureau 1 140 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Surface 1 140 m²
Nombre d'étages 4
Bâtiment commercial à Agios Athanasiou Street Limassol (contre Mercedes et Porsche showroom)…
$48,866
par mois
Bureau dans Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Bureau
Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Nombre d'étages 3
Rez-de-chaussée - 3 places de parking au nord du bâtiment Plus Espace libre à l'avant de l'i…
$10,427
par mois
Bureau dans Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Bureau
Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Sol 1
Un étage avec quatre bureaux d'une superficie totale de 500 m2. Les locaux sont divisés en q…
$7,016
par mois
Bureau 432 m² dans Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Bureau 432 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Surface 432 m²
Sol 1
À louer bureau sur Kolonakiou de la superficie totale couverte de 448 mètres carrés. Il a le…
$17,322
par mois
Bureau dans Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Bureau
Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Sol 1
Un étage avec quatre bureaux d'une superficie totale de 500 m2. Les locaux sont divisés en q…
$27,442
par mois
Bureau 266 m² dans Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Bureau 266 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Surface 266 m²
Sol 1/4
Développement de bureaux Premium – Limassol Business District Situé dans l'un des quartiers…
$25,275
par mois
Bureau 342 m² dans Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Bureau 342 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Surface 342 m²
Nombre d'étages 4
Développement de bureaux Premium – Limassol Business District Situé dans l'un des quartiers…
$32,496
par mois
