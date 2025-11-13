Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Agios Ioannis
  4. Location longue durée
  5. Propriété commerciale

Loyer mensuel de propriétés commerciales en Agios Ioannis, Chypre

Propriété commerciale Supprimer
Tout effacer
4 propriétés total trouvé
Bureau dans Agios Ioannis, Chypre
Bureau
Agios Ioannis, Chypre
Bureau à louer – Makariou Avenue, Limassol – 175 m2 Un bureau récemment rénové, lumineux et…
$2,905
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
Propriété commerciale 680 m² dans Agios Ioannis, Chypre
Propriété commerciale 680 m²
Agios Ioannis, Chypre
Surface 680 m²
Nombre d'étages 4
This modern five-level residential building is situated in the peaceful yet central area of …
$13,863
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
Bureau 180 m² dans Agios Ioannis, Chypre
Bureau 180 m²
Agios Ioannis, Chypre
Surface 180 m²
We are delighted to present a fully renovated and modern office space available for rent in …
$4,064
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
Bureau dans Agios Ioannis, Chypre
Bureau
Agios Ioannis, Chypre
Bureaux de location Élever votre entreprise dans un emplacement prestigieux sur l'une des a…
$14,780
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
Realting.com
Aller