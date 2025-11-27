  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Programmes d'immigration
  4. Résidence Permanente à Chypre par Investissement – Procédure Accélérée | Nouveau bien immobilier à partir de 300 000 € à Limassol et Paphos

Résidence Permanente à Chypre par Investissement – Procédure Accélérée | Nouveau bien immobilier à partir de 300 000 € à Limassol et Paphos

Chypre Chypre
Frais: depuis
$348,988
;
Résidence Permanente à Chypre par Investissement – Procédure Accélérée | Nouveau bien immobilier à partir de 300 000 € à Limassol et Paphos
Premium Premium
Résidence permanente
Laisser une demande
Voir les contacts

À propos du programme d'immigration

Le Programme de Résidence Permanente à Chypre — officiellement appelé Résidence Permanente de Chypre (Règlement 6(2)) — est l’un des programmes de résidence par investissement les plus attractifs et fiables de l’Union européenne. Il offre une procédure accélérée permettant d’obtenir la résidence permanente à Chypre pour les ressortissants non européens et leurs familles. En investissant un minimum de 300 000 € (plus TVA) dans un bien immobilier résidentiel neuf, les candidats peuvent obtenir une résidence permanente à vie, généralement approuvée après une vérification préalable et la soumission des documents requis.

Ce programme est idéal pour les familles recherchant des normes européennes en matière de santé, de sécurité, d’éducation et de qualité de vie, sans obligation de s’installer à temps plein à Chypre. Les titulaires de la résidence doivent visiter Chypre au moins une fois tous les deux ans, maintenir l’investissement immobilier éligible et démontrer un revenu annuel stable provenant de l’étranger.

Pourquoi Limassol et Paphos sont les meilleurs choix pour la Résidence Permanente à Chypre

Limassol et Paphos figurent parmi les régions les plus recherchées par les investisseurs demandant la résidence permanente en raison de leur qualité de vie, de leurs infrastructures et de la solidité de leurs marchés immobiliers :

  • Limassol offre un environnement cosmopolite moderne, des tours de luxe en front de mer, des marinas haut de gamme, des écoles internationales et une forte demande locative. C’est la principale destination pour les investisseurs recherchant des biens immobiliers de premier plan pour la résidence chypriote, des opportunités commerciales et des services de niveau européen.

  • Paphos est privilégiée par les familles et les retraités souhaitant profiter d’une vie méditerranéenne paisible, de propriétés en bord de mer, d’un luxe abordable, de nouveaux projets immobiliers de haute qualité et d’un fort potentiel d’appréciation à long terme. De nombreux investisseurs de la résidence permanente choisissent Paphos pour son rapport qualité-prix, son climat et son style de vie détendu.

Avantages clés du Programme de Résidence Permanente à Chypre

  • Résidence permanente à vie pour toute la famille (conjoint + enfants de moins de 25 ans).

  • Possibilité de posséder et gérer une entreprise à Chypre (bien que l’emploi sous un employeur chypriote soit restreint dans le cadre de l’investissement).

  • Aucune obligation de résidence à temps plein, idéal pour une résidence partielle ou une future relocalisation.

  • Accès au système éducatif, sanitaire, bancaire et juridique de l’UE.

  • Possibilité de demander la citoyenneté chypriote par naturalisation après les années de présence physique requises (non automatique).

  • Opportunité d’investir dans des zones à forte croissance : Limassol Marina, Zakaki, Germasogeia, Sea Caves Paphos, Kato Paphos.

  • Régime fiscal non-dom attractif pour les personnes éligibles.

Conditions d’éligibilité (Règlement 6(2))

Pour être éligible, les candidats doivent :

  • Acheter un bien immobilier neuf d’une valeur minimale de 300 000 € + TVA auprès d’un promoteur enregistré.

  • Démontrer un revenu annuel stable provenant de l’étranger (variable selon la taille de la famille).

  • Fournir un casier judiciaire vierge et les documents d’immigration requis.

  • Verser un acompte avant la demande et conserver la propriété afin de maintenir le permis.

  • Visiter Chypre au moins une fois tous les 24 mois.

Pourquoi les investisseurs choisissent ce programme

Des acheteurs du Moyen-Orient, d’Asie, du Royaume-Uni, de Russie, d’Ukraine, d’Afrique et d’Europe choisissent régulièrement la résidence permanente chypriote pour sa simplicité, sa rapidité et la solidité du marché immobilier local. La combinaison d’un faible seuil d’investissement, d’une réglementation européenne stable, d’avantages fiscaux attractifs et d’un mode de vie méditerranéen sécurisé en fait l’un des programmes de résidence les plus forts d’Europe.

Idéal pour les familles, les retraités et les investisseurs à haut patrimoine

Que vous recherchiez une relocalisation familiale, une résidence secondaire, une planification de retraite ou une résidence sûre dans l’UE, le programme chypriote offre une solution durable basée sur l’acquisition d’un bien immobilier dans l’un des plus beaux littoraux d’Europe.

Limassol et Paphos proposent un large choix de biens résidentiels neufs — appartements de luxe en front de mer, villas, résidences urbaines modernes ou maisons en montagne — facilitant le processus pour les investisseurs visant une approbation au titre du Règlement 6(2).

Avantages
Frais
Frais
depuis
$348,988
Revenu supplémentaire
Revenu supplémentaire
Oui
Entrée sans visa
Entrée sans visa
Entrée sans visa

Les investisseurs qui achètent une propriété neuve, sur plan ou en construction d’une valeur minimale de 300 000 € + TVA à Limassol ou Paphos sont éligibles au Programme de Résidence Permanente à Chypre (Regulation 6(2)), qui accorde un droit de résidence à vie et de nombreux avantages de voyage et de style de vie, y compris l’entrée sans visa à Chypre.

Après la délivrance du Permanent Residency Permit (PRP), l’investisseur et les membres éligibles de sa famille obtiennent le droit à :

1. Entrée sans visa à Chypre

Les résidents permanents peuvent entrer librement à tout moment sans :

  • demander un visa

  • solliciter une autorisation préalable

  • fournir d’autres documents qu’un passeport valide

Ce droit est valable à vie.

Avantages supplémentaires après obtention du PRP

2. Séjour illimité à Chypre

Sans restrictions de type visa touristique.

3. Files d’attente accélérées aux contrôles (aéroports de Chypre)

Avantages :

  • traitement plus rapide

  • files locales

  • procédures simplifiées

4. Les membres de la famille obtiennent également l’entrée sans visa

Inclut :

  • conjoint(e)

  • enfants de moins de 18 ans

  • enfants jusqu’à 25 ans dépendants

  • parfois les parents

5. Liberté de résider toute l’année

Possibilité de :

  • vivre à temps plein ou partiel

  • posséder une résidence secondaire

  • passer un temps illimité à Limassol ou Paphos

Une visite tous les deux ans suffit.

Avantages liés au style de vie

6. Libre circulation à Chypre pour la gestion immobilière

Possibilité de :

  • gérer la propriété

  • superviser les travaux

  • acheter plus de biens

  • exploiter une entreprise (avec restrictions sur l’emploi)

7. Possibilité de Résidence de Longue Durée UE (après 5 ans de présence)

Statut européen renforcé.

Avantages clés

8. Procédure accélérée

Traitement prioritaire.

9. Achat illimité de biens

Résidentiel ou commercial.

10. Base familiale sûre dans l’UE

Entrée rapide pour tous les besoins.

11. Accès à la santé, à l’éducation et au système bancaire européen

Hôpitaux, écoles internationales, universités.

12. Stabilité à long terme

Grâce à :

  • un marché solide

  • une forte protection du droit de propriété

  • une forte demande locative

Pourquoi Limassol & Paphos

Limassol

  • mode de vie cosmopolite

  • marinas, tours en front de mer

  • hub international

Paphos

  • vie méditerranéenne calme

  • villas, golf, zones naturelles

  • idéal familles & retraités

Conclusion

Acheter une propriété neuve d’au moins 300 000 € à Limassol ou Paphos donne accès à :

  • l’entrée sans visa

  • la résidence à vie

  • la résidence familiale complète

  • une sécurité d’investissement

  • un niveau de vie européen

Chypre
Options d'investissement
Acheter une propriété Acheter une propriété
Options d’investissement pour le Programme de Résidence Permanente à Chypre (Regulation 6(2)) Applicable à Limassol & Paphos – consultez nos biens sur www.foxrealty.eu Pour obtenir la résidence permanente à Chypre, l’investisseur doit réaliser un investissement minimum de 300 000 € + TVA dans des catégories immobilières approuvées. L’investissement doit concerner une PROPRIÉTÉ NEUVE — pas de revente, achetée auprès d’un promoteur enregistré à Chypre. OPTION A : Nouvelle propriété résidentielle (300 000 € + TVA minimum) La route la plus populaire et la plus simple. Possibilités d’achat : Nouveaux appartements (livrés, en construction ou sur plan) Nouvelles villas Nouvelles maisons mitoyennes Conditions : Doit être une propriété neuve Minimum 300 000 € + TVA Une ou deux unités peuvent être combinées Achat auprès d’un promoteur agréé Zones les plus populaires à Limassol : Limassol Marina Zakaki (zone du casino/marina) Germasogeia Agios Tychonas Mouttagiaka Centre-ville / tours en front de mer Zones les plus populaires à Paphos : Kato Paphos Universal Paphos Sea Caves Coral Bay Geroskipou Peyia Chloraka Cette option offre le taux d’approbation le plus élevé et convient parfaitement aux familles recherchant qualité de vie, revenus locatifs et résidence à long terme. OPTION B : Nouvelle propriété commerciale (acceptation limitée) Les autorités chypriotes acceptent principalement les propriétés résidentielles. Dans certains cas exceptionnels, peuvent être éligibles : Nouveaux bureaux Nouveaux commerces Nouvelles unités mixtes OPTION C : Achat de deux unités résidentielles (valeur totale 300 000 € + TVA) Idéal pour : Résidence personnelle + bien locatif Deux appartements locatifs Appartement + maison mitoyenne OPTION D : Propriété achetée au nom d’une société Autorisé si : La société est enregistrée à Chypre Le demandeur et son conjoint sont les seuls actionnaires Aucun actionnaire tiers n’est autorisé OPTION E : Investissements supplémentaires (facultatif) Ne remplace pas l’investissement principal : Unités résidentielles neuves supplémentaires Unités commerciales neuves supplémentaires Appartements de vacances / investissement Pourquoi Limassol & Paphos sont idéales pour les investissements PR LIMASSOL (marché cosmopolite et très demandé) Tours de luxe en front de mer Modernisation du port et de la marina Rendements locatifs élevés Environnement favorable aux affaires Écoles privées internationales Importante communauté d’expatriés PAPHOS (orienté famille et qualité de vie) Villas en bord de mer Resorts de golf (Aphrodite Hills, Minthis) Nouveaux projets abordables Style de vie méditerranéen tranquille Forte demande de locations touristiques Résumé — Options d’investissement admissibles Nouvelle propriété résidentielle (min. 300 000 € + TVA) Une ou deux unités résidentielles neuves Nouvelle propriété commerciale (cas par cas) Achat personnel ou via une société détenue à 100 % Consultez nos biens sur www.foxrealty.eu
300000.00 EUR
Exigences pour le demandeur

Exigences pour les candidats au Programme de Résidence Permanente à Chypre (Regulation 6(2))

Pour être éligible à la Résidence Permanente (PR) à Chypre selon le Règlement 6(2), les candidats doivent remplir TOUS les critères suivants 

1. Investissement immobilier qualifiant (minimum 300 000 € + TVA)

Le candidat doit acheter une NOUVELLE propriété résidentielle (pas de revente) d’une valeur de :

Minimum 300 000 € + TVA

La propriété doit être :

  • Neuve, sur plan ou en construction

  • Achetée directement auprès d’un promoteur enregistré

  • Payée via des canaux bancaires légaux depuis l’étranger

  • Avec un contrat de vente enregistré au Land Registry

  • Avec preuve d’un paiement d’au moins 200 000 € + TVA avant la demande

Notes supplémentaires :

  • Une ou deux unités peuvent être combinées

  • Les propriétés commerciales ne sont généralement pas éligibles

  • L’investissement doit être conservé pour maintenir la PR

2. Casier judiciaire vierge

Tous les adultes doivent fournir :

  • Un extrait de casier judiciaire du pays d’origine

  • Une confirmation qu’ils ne figurent sur aucune liste internationale

3. Revenu annuel stable provenant de l’étranger

Le candidat doit démontrer un revenu stable provenant de l’étranger :

  • Salaires

  • Revenus d’entreprise

  • Dividendes

  • Revenus locatifs

  • Pensions

Seuils de revenus :

  • 30 000 € par an pour le demandeur principal

  • + 5 000 € par enfant dépendant

  • + 8 000 € par parent dépendant

Le revenu doit provenir de l’étranger, sauf rares exceptions.

4. Preuve de fonds et stabilité financière

Le candidat doit prouver :

  • Sa capacité à subvenir aux besoins de la famille

  • Une situation financière stable

  • Des relevés bancaires démontrant la légalité des fonds

5. Adresse permanente à Chypre

La propriété doit être :

  • Adaptée pour la famille

  • Destinée à un usage résidentiel (à temps plein ou partiel)

Il n’est pas nécessaire de résider en permanence, mais une visite tous les 2 ans est requise.

6. Assurance maladie (si applicable)

Dans certains cas :

  • Assurance médicale privée valide à Chypre

7. Déclaration d’absence d'emploi à Chypre

Le candidat doit confirmer :

  • Qu’il ne sera pas employé par une entreprise chypriote

  • Il peut toutefois posséder des entreprises, percevoir des dividendes, gérer des sociétés

8. Membres de la famille inclus

Époux/épouse

  • Certificat de mariage

  • Casier judiciaire si demandé

Enfants de moins de 18 ans

  • Certificats de naissance

Enfants de 18 à 25 ans (dépendants)

Ils doivent fournir :

  • Preuve d’études à temps plein OU

  • Preuve de dépendance financière

  • Célibataires

Parents ou beaux-parents

  • Autorisés sous catégories étendues

  • Revenu supplémentaire requis : +8 000 € par personne

9. Visite obligatoire tous les deux ans

Pour maintenir la PR :

  • Le candidat et les adultes de la famille doivent visiter Chypre au moins une fois tous les 24 mois

10. Documents requis

  • Copies de passeports

  • Certificats de naissance/mariage

  • Contrat de vente + preuves de paiements

  • Extrait de casier judiciaire

  • Preuves de revenus et relevés bancaires

  • Curriculum vitae (CV)

  • Déclaration de composition familiale

  • Assurance médicale (si nécessaire)

  • Documents concernant l’achat du bien

Résumé — Ce qui est obligatoire

  • 300.000 € + TVA en NOUVEAU bien immobilier à Chypre

  • 200.000 € déjà payés avant la demande

  • Revenu étranger : 30.000 € + dépendants

  • Casier judiciaire vierge

  • Stabilité financière

  • Visite tous les 2 ans

  • Aucun emploi à Chypre

Documents
Documents pour le demandeur Documents pour les membres de la famille

Documents requis pour le Programme de Résidence Permanente à Chypre (Regulation 6(2))

Pour présenter avec succès une demande de résidence permanente à Chypre, les candidats doivent soumettre les documents suivants :

1. Documents d’identification personnelle

  • Passeport valide (toutes les pages, y compris les pages vierges)

  • Copies de cartes d'identité (si applicable)

  • Photos d’identité (selon les normes de l’immigration chypriote)

2. Documents d’état civil

(pour le conjoint et les enfants inclus dans la demande)

  • Certificat de mariage

  • Certificats de naissance de tous les enfants

  • Certificats de changement de nom (si pertinent)

Preuves de dépendance pour les enfants adultes (18–25 ans) :

  • Attestation d’inscription universitaire (études à temps plein)

  • Preuve de dépendance financière

  • Déclaration confirmant qu’ils ne sont pas mariés

Note : Tous les documents étrangers doivent être apostillés ou certifiés par le Ministère des Affaires étrangères, et officiellement traduits en grec ou en anglais.

3. Documents de casier judiciaire

Pour le demandeur principal et les dépendants adultes :

  • Casier judiciaire du :

    • pays d’origine

    • pays de résidence permanente (si différent)

4. Documents d’achat immobilier (investissement de 300 000 € + TVA)

  • Contrat de vente signé pour la nouvelle propriété

  • Contrat de vente enregistré auprès du Land Registry chypriote

  • Reçus prouvant le paiement d’un minimum de 200 000 € + TVA

  • Confirmations de virement bancaire depuis l’étranger

  • Brochure du bien / plans architecturaux (si demandés)

  • Documents d’enregistrement du promoteur (si demandés)

5. Preuve de revenus provenant de l’étranger

Le candidat doit démontrer des revenus générés hors de Chypre :

  • Attestation de revenus / déclarations fiscales

  • Lettre de l’employeur confirmant l’emploi et le salaire (si salarié)

  • Comptes financiers audités (si entrepreneur ou indépendant)

  • Relevés de dividendes

  • Contrats de location + preuves de paiements bancaires

  • Certificats de pension (pour les retraités)

Seuils de revenus :

  • 30 000 € annuels pour le demandeur principal

  • + 5 000 € par enfant à charge

  • + 8 000 € par parent à charge

6. Documents bancaires et financiers

  • Relevés bancaires récents (3–12 mois)

  • Preuve d’épargne

  • Preuve d’origine légale des fonds

  • Déclaration de soutien financier (si nécessaire)

  • Lettre de référence bancaire étrangère (parfois demandée)

7. Preuve d’adresse résidentielle à Chypre

  • Contrat immobilier signé

  • Facture de services publics (si disponible)

  • Attestation du promoteur (si le bien est en construction ou sur plan)

8. Assurance maladie (si applicable)

Certaines nationalités doivent présenter :

  • Assurance maladie privée couvrant :

    • Hospitalisation

    • Soins ambulatoires

    • Urgences médicales

9. Déclarations exigées par les autorités chypriotes

  • Déclaration d’absence d’intention de travailler à Chypre
    (le candidat confirme qu’il ne sera pas employé par un employeur chypriote)

  • Déclaration de composition familiale
    (noms, dates de naissance, liens familiaux)

10. Curriculum Vitae (CV)

Pour le demandeur principal et le conjoint :

Incluant :

  • Formation

  • Historique professionnel

  • Activités commerciales

  • Poste actuel

11. Documents supplémentaires (selon le cas)

Les autorités peuvent demander :

  • Certificats fiscaux

  • Documents d’enregistrement d’entreprise

  • Preuves d’études ou bourses pour enfants dépendants

  • Preuves du maintien de l’investissement (après approbation)

Résumé – Liste des documents obligatoires

IDENTITÉ

  • Passeport + photos

  • Copies de cartes d’identité

ÉTAT CIVIL

  • Certificat de mariage

  • Certificats de naissance

  • Preuve d'études (si applicable)

CASIER JUDICIAIRE

  • Extrait de casier judiciaire

ACHAT IMMOBILIER

  • Contrat de vente (nouvelle propriété uniquement)

  • Reçu d’enregistrement au Land Registry

  • Preuve de paiement de 200 000 € + TVA

  • Preuve de virement bancaire

FINANCES

  • Preuve de revenus

  • Relevés bancaires

  • Preuve d’origine des fonds

AUTRES

  • Déclaration de non-emploi

  • CV

  • Assurance maladie (si nécessaire)

  • Déclaration de composition familiale

1. Passeport et documents d’identification

Pour chaque membre de la famille inclus dans la demande :

  • Passeport valide (toutes les pages, y compris les pages vierges)

  • Copie de la carte d’identité (si applicable)

  • Photos d’identité (selon les spécifications de l’immigration chypriote)

2. Documents d’état civil

Époux / Épouse

  • Certificat de mariage (apostillé / certifié par le Ministère et traduit officiellement)

  • Copie du passeport / carte d’identité

  • Casier judiciaire (parfois demandé selon la nationalité)

Enfants de moins de 18 ans

  • Certificat de naissance

  • Copie du passeport

  • Preuve de garde (si applicable)

Enfants de 18 à 25 ans (à charge)

Doivent fournir TOUS les éléments suivants :

  • Certificat de naissance

  • Attestation d’inscription universitaire confirmant des études à TEMPS PLEIN

  • Preuve de dépendance financière vis-à-vis du demandeur principal

  • Déclaration confirmant qu’ils ne sont pas mariés

  • Copie du passeport

Parents du demandeur principal ou du conjoint

(S’ils sont inclus dans la catégorie élargie)

  • Certificat de naissance ou document établissant la relation familiale

  • Copie du passeport

  • Preuve de dépendance (si demandée)

  • Preuve de revenus supplémentaires (+8 000 € par parent)

3. Certificats de casier judiciaire

Pour les membres de la famille âgés de 18 ans ou plus (selon la nationalité) :

  • Certificat de casier judiciaire délivré par :

    • le pays d’origine

    • le pays de résidence permanente (si différent)

(Les enfants de moins de 18 ans sont généralement exemptés, mais certaines nationalités peuvent devoir en fournir un.)

4. Exigences relatives aux revenus

Non requis pour chaque membre individuellement.

Mais si des parents ou des enfants adultes sont inclus, le demandeur principal doit démontrer :

  • +5 000 € par enfant à charge

  • +8 000 € par parent à charge

(Ces montants doivent être justifiés par les documents financiers du demandeur principal.)

5. Assurance maladie (si requise)

Certaines nationalités doivent soumettre, pour chaque membre :

  • Une assurance maladie privée couvrant :

    • Hospitalisation

    • Soins ambulatoires

    • Urgences médicales

6. Déclaration de composition familiale

Requise pour tous les membres inclus :

  • Liste officielle indiquant :

    • Nom complet

    • Date de naissance

    • Numéro de passeport

    • Lien avec le demandeur principal

Signée par le demandeur principal.

7. Procuration (si nécessaire)

Si les documents sont soumis par un avocat ou un représentant :

  • Une procuration peut être requise pour chaque membre adulte.

Droits et obligations après réception
Le demandeur a le droit

Droits après l’obtention de la Résidence Permanente à Chypre (Regulation 6(2))

1. Droit de résider à Chypre à vie

La résidence permanente est valable à vie, tant que les conditions sont respectées.
Aucun renouvellement n’est nécessaire.

2. Entrée sans visa à Chypre

Les résidents peuvent entrer à Chypre à tout moment sans visa, quelle que soit leur nationalité.

Ils peuvent :

  • Entrer librement

  • Rester aussi longtemps qu’ils le souhaitent

  • Utiliser les files réservées aux résidents à l’aéroport

3. Droit de vivre à Chypre à plein temps ou à temps partiel

Les titulaires de la PR peuvent :

  • Vivre en permanence à Chypre, ou

  • Venir occasionnellement (pas de durée minimale)

La seule obligation :

  • Visiter Chypre au moins une fois tous les 2 ans.

4. Droit de posséder des biens immobiliers à Chypre

Les résidents permanents peuvent :

  • Posséder plusieurs biens

  • Acheter des biens résidentiels et commerciaux

  • Investir dans des biens locatifs ou touristiques

Aucune limite sur le nombre ou le type de biens après approbation.

5. Accès à l’éducation

Les titulaires et leurs enfants peuvent accéder à :

  • Écoles publiques (gratuites)

  • Écoles privées anglophones

  • Écoles internationales

  • Universités de Chypre et de l’UE (souvent avec des frais réduits)

6. Accès aux soins de santé

Ils peuvent utiliser :

  • Les hôpitaux et cliniques privés

  • Le système public de santé (GESY) après inscription et contributions

7. Droit de créer et posséder une entreprise

Les titulaires peuvent :

  • Enregistrer des sociétés

  • Détenir des actions

  • Recevoir des dividendes

  • Gérer leurs propres entreprises

Note : Ils ne peuvent pas être employés comme salariés sous la catégorie 6(2).

8. Droit de demander le statut de Résident de Longue Durée UE

Après 5 ans de présence réelle à Chypre, ils peuvent demander :

  • Le permis de Résident de Longue Durée UE

9. Droit de demander la citoyenneté (optionnel)

S’ils résident ensuite à plein temps et remplissent les conditions, ils peuvent demander la naturalisation.

10. Droit pour les membres de la famille de vivre à Chypre

Le conjoint et les enfants jusqu’à 25 ans bénéficient des mêmes droits :

  • Vivre à Chypre

  • Étudier à Chypre

  • Entrer sans visa

  • Utiliser la PR pour une future installation

11. Droit de vivre dans un environnement sûr de l’UE

Chypre offre :

  • Faible criminalité

  • Forte protection juridique européenne

  • Système bancaire stable

  • Mode de vie familial

12. Droit de travailler hors de Chypre

Les titulaires peuvent continuer :

  • Le travail à distance

  • Les activités commerciales internationales

  • L’emploi à l’étranger

Chypre n’impose aucune restriction sur les revenus étrangers.

Licence société de conseil: Registered & Licensed Estate Agency - R.N. 488, L.N. 344/E
Vous regardez
Résidence Permanente à Chypre par Investissement – Procédure Accélérée | Nouveau bien immobilier à partir de 300 000 € à Limassol et Paphos
Chypre Chypre
depuis
$348,988
Posez toutes vos questions
Soumettez votre demande à un consultant en immigration
Merci! Votre demande a été acceptée
Dos Laisser une demande
Autres programmes d'immigration
Résidence permanente
Cyprus Permanent Residence via investments
Cyprus Permanent Residence via investments
Chypre Chypre
depuis
$330,000
Type de programme d'immigration Résidence permanente
Durée du processus depuis 2 months
Le programme de résidence par investissement à Chypre permet aux candidats retenus et à leurs familles d'obtenir un permis d'immigration à Chypre d'une durée illimitée de deux mois. Un investisseur peut demander la citoyenneté chypriote après cinq ans de résidence dans le pays en tant que ti…
Consultant en immigration
Luxe Real Estate
Laisser une demande
Résidence permanente
Immigration program to Cyprus
Immigration program to Cyprus
Chypre Chypre
depuis
$3,971
Type de programme d'immigration Résidence permanente
Durée du processus depuis 6 months
Chypre Immigration ProgrammeChypre offre plusieurs voies d'immigration aux personnes qui cherchent résidence, travail ou citoyenneté. Les options les plus populaires sont le Programme de résidence permanente, les visas d'emploi, les visas d'étudiants et la citoyenneté par naturalisation. Le …
Consultant en immigration
Smart Investment Group Ltd
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Consultant en immigration
Smart Investment Group Ltd
Langues
English, Русский, Українська