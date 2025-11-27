Résidence Permanente à Chypre par Investissement – Procédure Accélérée | Nouveau bien immobilier à partir de 300 000 € à Limassol et Paphos

À propos du programme d'immigration

Le Programme de Résidence Permanente à Chypre — officiellement appelé Résidence Permanente de Chypre (Règlement 6(2)) — est l’un des programmes de résidence par investissement les plus attractifs et fiables de l’Union européenne. Il offre une procédure accélérée permettant d’obtenir la résidence permanente à Chypre pour les ressortissants non européens et leurs familles. En investissant un minimum de 300 000 € (plus TVA) dans un bien immobilier résidentiel neuf, les candidats peuvent obtenir une résidence permanente à vie, généralement approuvée après une vérification préalable et la soumission des documents requis.

Ce programme est idéal pour les familles recherchant des normes européennes en matière de santé, de sécurité, d’éducation et de qualité de vie, sans obligation de s’installer à temps plein à Chypre. Les titulaires de la résidence doivent visiter Chypre au moins une fois tous les deux ans, maintenir l’investissement immobilier éligible et démontrer un revenu annuel stable provenant de l’étranger.

Pourquoi Limassol et Paphos sont les meilleurs choix pour la Résidence Permanente à Chypre

Limassol et Paphos figurent parmi les régions les plus recherchées par les investisseurs demandant la résidence permanente en raison de leur qualité de vie, de leurs infrastructures et de la solidité de leurs marchés immobiliers :

Limassol offre un environnement cosmopolite moderne, des tours de luxe en front de mer, des marinas haut de gamme, des écoles internationales et une forte demande locative. C’est la principale destination pour les investisseurs recherchant des biens immobiliers de premier plan pour la résidence chypriote, des opportunités commerciales et des services de niveau européen.

Paphos est privilégiée par les familles et les retraités souhaitant profiter d’une vie méditerranéenne paisible, de propriétés en bord de mer, d’un luxe abordable, de nouveaux projets immobiliers de haute qualité et d’un fort potentiel d’appréciation à long terme. De nombreux investisseurs de la résidence permanente choisissent Paphos pour son rapport qualité-prix, son climat et son style de vie détendu.

Avantages clés du Programme de Résidence Permanente à Chypre

Résidence permanente à vie pour toute la famille (conjoint + enfants de moins de 25 ans).

Possibilité de posséder et gérer une entreprise à Chypre (bien que l’emploi sous un employeur chypriote soit restreint dans le cadre de l’investissement).

Aucune obligation de résidence à temps plein, idéal pour une résidence partielle ou une future relocalisation.

Accès au système éducatif, sanitaire, bancaire et juridique de l’UE.

Possibilité de demander la citoyenneté chypriote par naturalisation après les années de présence physique requises (non automatique).

Opportunité d’investir dans des zones à forte croissance : Limassol Marina, Zakaki, Germasogeia, Sea Caves Paphos, Kato Paphos.

Régime fiscal non-dom attractif pour les personnes éligibles.

Conditions d’éligibilité (Règlement 6(2))

Pour être éligible, les candidats doivent :

Acheter un bien immobilier neuf d’une valeur minimale de 300 000 € + TVA auprès d’un promoteur enregistré.

Démontrer un revenu annuel stable provenant de l’étranger (variable selon la taille de la famille).

Fournir un casier judiciaire vierge et les documents d’immigration requis.

Verser un acompte avant la demande et conserver la propriété afin de maintenir le permis.

Visiter Chypre au moins une fois tous les 24 mois.

Pourquoi les investisseurs choisissent ce programme

Des acheteurs du Moyen-Orient, d’Asie, du Royaume-Uni, de Russie, d’Ukraine, d’Afrique et d’Europe choisissent régulièrement la résidence permanente chypriote pour sa simplicité, sa rapidité et la solidité du marché immobilier local. La combinaison d’un faible seuil d’investissement, d’une réglementation européenne stable, d’avantages fiscaux attractifs et d’un mode de vie méditerranéen sécurisé en fait l’un des programmes de résidence les plus forts d’Europe.

Idéal pour les familles, les retraités et les investisseurs à haut patrimoine

Que vous recherchiez une relocalisation familiale, une résidence secondaire, une planification de retraite ou une résidence sûre dans l’UE, le programme chypriote offre une solution durable basée sur l’acquisition d’un bien immobilier dans l’un des plus beaux littoraux d’Europe.

Limassol et Paphos proposent un large choix de biens résidentiels neufs — appartements de luxe en front de mer, villas, résidences urbaines modernes ou maisons en montagne — facilitant le processus pour les investisseurs visant une approbation au titre du Règlement 6(2).