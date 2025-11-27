Résidence Permanente à Chypre par Investissement – Procédure Accélérée | Nouveau bien immobilier à partir de 300 000 € à Limassol et Paphos

Le Programme de Résidence Permanente à Chypre — officiellement appelé Résidence Permanente de Chypre (Règlement 6(2)) — est l’un des programmes de résidence par investissement les plus attractifs et fiables de l’Union européenne. Il offre une procédure accélérée permettant d’obtenir la résidence permanente à Chypre pour les ressortissants non européens et leurs familles. En investissant un minimum de 300 000 € (plus TVA) dans un bien immobilier résidentiel neuf, les candidats peuvent obtenir une résidence permanente à vie, généralement approuvée après une vérification préalable et la soumission des documents requis.
Ce programme est idéal pour les familles recherchant des normes européennes en matière de santé, de sécurité, d’éducation et de qualité de vie, sans obligation de s’installer à temps plein à Chypre. Les titulaires de la résidence doivent visiter Chypre au moins une fois tous les deux ans, maintenir l’investissement immobilier éligible et démontrer un revenu annuel stable provenant de l’étranger.
Pourquoi Limassol et Paphos sont les meilleurs choix pour la Résidence Permanente à Chypre
Limassol et Paphos figurent parmi les régions les plus recherchées par les investisseurs demandant la résidence permanente en raison de leur qualité de vie, de leurs infrastructures et de la solidité de leurs marchés immobiliers :
Limassol offre un environnement cosmopolite moderne, des tours de luxe en front de mer, des marinas haut de gamme, des écoles internationales et une forte demande locative. C’est la principale destination pour les investisseurs recherchant des biens immobiliers de premier plan pour la résidence chypriote, des opportunités commerciales et des services de niveau européen.
Paphos est privilégiée par les familles et les retraités souhaitant profiter d’une vie méditerranéenne paisible, de propriétés en bord de mer, d’un luxe abordable, de nouveaux projets immobiliers de haute qualité et d’un fort potentiel d’appréciation à long terme. De nombreux investisseurs de la résidence permanente choisissent Paphos pour son rapport qualité-prix, son climat et son style de vie détendu.
Avantages clés du Programme de Résidence Permanente à Chypre
Résidence permanente à vie pour toute la famille (conjoint + enfants de moins de 25 ans).
Possibilité de posséder et gérer une entreprise à Chypre (bien que l’emploi sous un employeur chypriote soit restreint dans le cadre de l’investissement).
Aucune obligation de résidence à temps plein, idéal pour une résidence partielle ou une future relocalisation.
Accès au système éducatif, sanitaire, bancaire et juridique de l’UE.
Possibilité de demander la citoyenneté chypriote par naturalisation après les années de présence physique requises (non automatique).
Opportunité d’investir dans des zones à forte croissance : Limassol Marina, Zakaki, Germasogeia, Sea Caves Paphos, Kato Paphos.
Régime fiscal non-dom attractif pour les personnes éligibles.
Conditions d’éligibilité (Règlement 6(2))
Pour être éligible, les candidats doivent :
Acheter un bien immobilier neuf d’une valeur minimale de 300 000 € + TVA auprès d’un promoteur enregistré.
Démontrer un revenu annuel stable provenant de l’étranger (variable selon la taille de la famille).
Fournir un casier judiciaire vierge et les documents d’immigration requis.
Verser un acompte avant la demande et conserver la propriété afin de maintenir le permis.
Visiter Chypre au moins une fois tous les 24 mois.
Pourquoi les investisseurs choisissent ce programme
Des acheteurs du Moyen-Orient, d’Asie, du Royaume-Uni, de Russie, d’Ukraine, d’Afrique et d’Europe choisissent régulièrement la résidence permanente chypriote pour sa simplicité, sa rapidité et la solidité du marché immobilier local. La combinaison d’un faible seuil d’investissement, d’une réglementation européenne stable, d’avantages fiscaux attractifs et d’un mode de vie méditerranéen sécurisé en fait l’un des programmes de résidence les plus forts d’Europe.
Idéal pour les familles, les retraités et les investisseurs à haut patrimoine
Que vous recherchiez une relocalisation familiale, une résidence secondaire, une planification de retraite ou une résidence sûre dans l’UE, le programme chypriote offre une solution durable basée sur l’acquisition d’un bien immobilier dans l’un des plus beaux littoraux d’Europe.
Limassol et Paphos proposent un large choix de biens résidentiels neufs — appartements de luxe en front de mer, villas, résidences urbaines modernes ou maisons en montagne — facilitant le processus pour les investisseurs visant une approbation au titre du Règlement 6(2).
Les investisseurs qui achètent une propriété neuve, sur plan ou en construction d’une valeur minimale de 300 000 € + TVA à Limassol ou Paphos sont éligibles au Programme de Résidence Permanente à Chypre (Regulation 6(2)), qui accorde un droit de résidence à vie et de nombreux avantages de voyage et de style de vie, y compris l’entrée sans visa à Chypre.
Après la délivrance du Permanent Residency Permit (PRP), l’investisseur et les membres éligibles de sa famille obtiennent le droit à :
1. Entrée sans visa à Chypre
Les résidents permanents peuvent entrer librement à tout moment sans :
demander un visa
solliciter une autorisation préalable
fournir d’autres documents qu’un passeport valide
Ce droit est valable à vie.
Avantages supplémentaires après obtention du PRP
2. Séjour illimité à Chypre
Sans restrictions de type visa touristique.
3. Files d’attente accélérées aux contrôles (aéroports de Chypre)
Avantages :
traitement plus rapide
files locales
procédures simplifiées
4. Les membres de la famille obtiennent également l’entrée sans visa
Inclut :
conjoint(e)
enfants de moins de 18 ans
enfants jusqu’à 25 ans dépendants
parfois les parents
5. Liberté de résider toute l’année
Possibilité de :
vivre à temps plein ou partiel
posséder une résidence secondaire
passer un temps illimité à Limassol ou Paphos
Une visite tous les deux ans suffit.
Avantages liés au style de vie
6. Libre circulation à Chypre pour la gestion immobilière
Possibilité de :
gérer la propriété
superviser les travaux
acheter plus de biens
exploiter une entreprise (avec restrictions sur l’emploi)
7. Possibilité de Résidence de Longue Durée UE (après 5 ans de présence)
Statut européen renforcé.
Avantages clés
8. Procédure accélérée
Traitement prioritaire.
9. Achat illimité de biens
Résidentiel ou commercial.
10. Base familiale sûre dans l’UE
Entrée rapide pour tous les besoins.
11. Accès à la santé, à l’éducation et au système bancaire européen
Hôpitaux, écoles internationales, universités.
12. Stabilité à long terme
Grâce à :
un marché solide
une forte protection du droit de propriété
une forte demande locative
Pourquoi Limassol & Paphos
Limassol
mode de vie cosmopolite
marinas, tours en front de mer
hub international
Paphos
vie méditerranéenne calme
villas, golf, zones naturelles
idéal familles & retraités
Conclusion
Acheter une propriété neuve d’au moins 300 000 € à Limassol ou Paphos donne accès à :
l’entrée sans visa
la résidence à vie
la résidence familiale complète
une sécurité d’investissement
un niveau de vie européen
Exigences pour les candidats au Programme de Résidence Permanente à Chypre (Regulation 6(2))
Pour être éligible à la Résidence Permanente (PR) à Chypre selon le Règlement 6(2), les candidats doivent remplir TOUS les critères suivants
1. Investissement immobilier qualifiant (minimum 300 000 € + TVA)
Le candidat doit acheter une NOUVELLE propriété résidentielle (pas de revente) d’une valeur de :
Minimum 300 000 € + TVA
La propriété doit être :
Neuve, sur plan ou en construction
Achetée directement auprès d’un promoteur enregistré
Payée via des canaux bancaires légaux depuis l’étranger
Avec un contrat de vente enregistré au Land Registry
Avec preuve d’un paiement d’au moins 200 000 € + TVA avant la demande
Notes supplémentaires :
Une ou deux unités peuvent être combinées
Les propriétés commerciales ne sont généralement pas éligibles
L’investissement doit être conservé pour maintenir la PR
2. Casier judiciaire vierge
Tous les adultes doivent fournir :
Un extrait de casier judiciaire du pays d’origine
Une confirmation qu’ils ne figurent sur aucune liste internationale
3. Revenu annuel stable provenant de l’étranger
Le candidat doit démontrer un revenu stable provenant de l’étranger :
Salaires
Revenus d’entreprise
Dividendes
Revenus locatifs
Pensions
Seuils de revenus :
30 000 € par an pour le demandeur principal
+ 5 000 € par enfant dépendant
+ 8 000 € par parent dépendant
Le revenu doit provenir de l’étranger, sauf rares exceptions.
4. Preuve de fonds et stabilité financière
Le candidat doit prouver :
Sa capacité à subvenir aux besoins de la famille
Une situation financière stable
Des relevés bancaires démontrant la légalité des fonds
5. Adresse permanente à Chypre
La propriété doit être :
Adaptée pour la famille
Destinée à un usage résidentiel (à temps plein ou partiel)
Il n’est pas nécessaire de résider en permanence, mais une visite tous les 2 ans est requise.
6. Assurance maladie (si applicable)
Dans certains cas :
Assurance médicale privée valide à Chypre
7. Déclaration d’absence d'emploi à Chypre
Le candidat doit confirmer :
Qu’il ne sera pas employé par une entreprise chypriote
Il peut toutefois posséder des entreprises, percevoir des dividendes, gérer des sociétés
8. Membres de la famille inclus
Époux/épouse
Certificat de mariage
Casier judiciaire si demandé
Enfants de moins de 18 ans
Certificats de naissance
Enfants de 18 à 25 ans (dépendants)
Ils doivent fournir :
Preuve d’études à temps plein OU
Preuve de dépendance financière
Célibataires
Parents ou beaux-parents
Autorisés sous catégories étendues
Revenu supplémentaire requis : +8 000 € par personne
9. Visite obligatoire tous les deux ans
Pour maintenir la PR :
Le candidat et les adultes de la famille doivent visiter Chypre au moins une fois tous les 24 mois
10. Documents requis
Copies de passeports
Certificats de naissance/mariage
Contrat de vente + preuves de paiements
Extrait de casier judiciaire
Preuves de revenus et relevés bancaires
Curriculum vitae (CV)
Déclaration de composition familiale
Assurance médicale (si nécessaire)
Documents concernant l’achat du bien
Résumé — Ce qui est obligatoire
300.000 € + TVA en NOUVEAU bien immobilier à Chypre
200.000 € déjà payés avant la demande
Revenu étranger : 30.000 € + dépendants
Casier judiciaire vierge
Stabilité financière
Visite tous les 2 ans
Aucun emploi à Chypre
Documents requis pour le Programme de Résidence Permanente à Chypre (Regulation 6(2))
Pour présenter avec succès une demande de résidence permanente à Chypre, les candidats doivent soumettre les documents suivants :
1. Documents d’identification personnelle
Passeport valide (toutes les pages, y compris les pages vierges)
Copies de cartes d'identité (si applicable)
Photos d’identité (selon les normes de l’immigration chypriote)
2. Documents d’état civil
(pour le conjoint et les enfants inclus dans la demande)
Certificat de mariage
Certificats de naissance de tous les enfants
Certificats de changement de nom (si pertinent)
Preuves de dépendance pour les enfants adultes (18–25 ans) :
Attestation d’inscription universitaire (études à temps plein)
Preuve de dépendance financière
Déclaration confirmant qu’ils ne sont pas mariés
Note : Tous les documents étrangers doivent être apostillés ou certifiés par le Ministère des Affaires étrangères, et officiellement traduits en grec ou en anglais.
3. Documents de casier judiciaire
Pour le demandeur principal et les dépendants adultes :
Casier judiciaire du :
pays d’origine
pays de résidence permanente (si différent)
4. Documents d’achat immobilier (investissement de 300 000 € + TVA)
Contrat de vente signé pour la nouvelle propriété
Contrat de vente enregistré auprès du Land Registry chypriote
Reçus prouvant le paiement d’un minimum de 200 000 € + TVA
Confirmations de virement bancaire depuis l’étranger
Brochure du bien / plans architecturaux (si demandés)
Documents d’enregistrement du promoteur (si demandés)
5. Preuve de revenus provenant de l’étranger
Le candidat doit démontrer des revenus générés hors de Chypre :
Attestation de revenus / déclarations fiscales
Lettre de l’employeur confirmant l’emploi et le salaire (si salarié)
Comptes financiers audités (si entrepreneur ou indépendant)
Relevés de dividendes
Contrats de location + preuves de paiements bancaires
Certificats de pension (pour les retraités)
Seuils de revenus :
30 000 € annuels pour le demandeur principal
+ 5 000 € par enfant à charge
+ 8 000 € par parent à charge
6. Documents bancaires et financiers
Relevés bancaires récents (3–12 mois)
Preuve d’épargne
Preuve d’origine légale des fonds
Déclaration de soutien financier (si nécessaire)
Lettre de référence bancaire étrangère (parfois demandée)
7. Preuve d’adresse résidentielle à Chypre
Contrat immobilier signé
Facture de services publics (si disponible)
Attestation du promoteur (si le bien est en construction ou sur plan)
8. Assurance maladie (si applicable)
Certaines nationalités doivent présenter :
Assurance maladie privée couvrant :
Hospitalisation
Soins ambulatoires
Urgences médicales
9. Déclarations exigées par les autorités chypriotes
Déclaration d’absence d’intention de travailler à Chypre
(le candidat confirme qu’il ne sera pas employé par un employeur chypriote)
Déclaration de composition familiale
(noms, dates de naissance, liens familiaux)
10. Curriculum Vitae (CV)
Pour le demandeur principal et le conjoint :
Incluant :
Formation
Historique professionnel
Activités commerciales
Poste actuel
11. Documents supplémentaires (selon le cas)
Les autorités peuvent demander :
Certificats fiscaux
Documents d’enregistrement d’entreprise
Preuves d’études ou bourses pour enfants dépendants
Preuves du maintien de l’investissement (après approbation)
Résumé – Liste des documents obligatoires
IDENTITÉ
Passeport + photos
Copies de cartes d’identité
ÉTAT CIVIL
Certificat de mariage
Certificats de naissance
Preuve d'études (si applicable)
CASIER JUDICIAIRE
Extrait de casier judiciaire
ACHAT IMMOBILIER
Contrat de vente (nouvelle propriété uniquement)
Reçu d’enregistrement au Land Registry
Preuve de paiement de 200 000 € + TVA
Preuve de virement bancaire
FINANCES
Preuve de revenus
Relevés bancaires
Preuve d’origine des fonds
AUTRES
Déclaration de non-emploi
CV
Assurance maladie (si nécessaire)
Déclaration de composition familiale
1. Passeport et documents d’identification
Pour chaque membre de la famille inclus dans la demande :
Passeport valide (toutes les pages, y compris les pages vierges)
Copie de la carte d’identité (si applicable)
Photos d’identité (selon les spécifications de l’immigration chypriote)
2. Documents d’état civil
Époux / Épouse
Certificat de mariage (apostillé / certifié par le Ministère et traduit officiellement)
Copie du passeport / carte d’identité
Casier judiciaire (parfois demandé selon la nationalité)
Enfants de moins de 18 ans
Certificat de naissance
Copie du passeport
Preuve de garde (si applicable)
Enfants de 18 à 25 ans (à charge)
Doivent fournir TOUS les éléments suivants :
Certificat de naissance
Attestation d’inscription universitaire confirmant des études à TEMPS PLEIN
Preuve de dépendance financière vis-à-vis du demandeur principal
Déclaration confirmant qu’ils ne sont pas mariés
Copie du passeport
Parents du demandeur principal ou du conjoint
(S’ils sont inclus dans la catégorie élargie)
Certificat de naissance ou document établissant la relation familiale
Copie du passeport
Preuve de dépendance (si demandée)
Preuve de revenus supplémentaires (+8 000 € par parent)
3. Certificats de casier judiciaire
Pour les membres de la famille âgés de 18 ans ou plus (selon la nationalité) :
Certificat de casier judiciaire délivré par :
le pays d’origine
le pays de résidence permanente (si différent)
(Les enfants de moins de 18 ans sont généralement exemptés, mais certaines nationalités peuvent devoir en fournir un.)
4. Exigences relatives aux revenus
Non requis pour chaque membre individuellement.
Mais si des parents ou des enfants adultes sont inclus, le demandeur principal doit démontrer :
+5 000 € par enfant à charge
+8 000 € par parent à charge
(Ces montants doivent être justifiés par les documents financiers du demandeur principal.)
5. Assurance maladie (si requise)
Certaines nationalités doivent soumettre, pour chaque membre :
Une assurance maladie privée couvrant :
Hospitalisation
Soins ambulatoires
Urgences médicales
6. Déclaration de composition familiale
Requise pour tous les membres inclus :
Liste officielle indiquant :
Nom complet
Date de naissance
Numéro de passeport
Lien avec le demandeur principal
Signée par le demandeur principal.
7. Procuration (si nécessaire)
Si les documents sont soumis par un avocat ou un représentant :
Une procuration peut être requise pour chaque membre adulte.
Droits après l’obtention de la Résidence Permanente à Chypre (Regulation 6(2))
1. Droit de résider à Chypre à vie
La résidence permanente est valable à vie, tant que les conditions sont respectées.
Aucun renouvellement n’est nécessaire.
2. Entrée sans visa à Chypre
Les résidents peuvent entrer à Chypre à tout moment sans visa, quelle que soit leur nationalité.
Ils peuvent :
Entrer librement
Rester aussi longtemps qu’ils le souhaitent
Utiliser les files réservées aux résidents à l’aéroport
3. Droit de vivre à Chypre à plein temps ou à temps partiel
Les titulaires de la PR peuvent :
Vivre en permanence à Chypre, ou
Venir occasionnellement (pas de durée minimale)
La seule obligation :
Visiter Chypre au moins une fois tous les 2 ans.
4. Droit de posséder des biens immobiliers à Chypre
Les résidents permanents peuvent :
Posséder plusieurs biens
Acheter des biens résidentiels et commerciaux
Investir dans des biens locatifs ou touristiques
Aucune limite sur le nombre ou le type de biens après approbation.
5. Accès à l’éducation
Les titulaires et leurs enfants peuvent accéder à :
Écoles publiques (gratuites)
Écoles privées anglophones
Écoles internationales
Universités de Chypre et de l’UE (souvent avec des frais réduits)
6. Accès aux soins de santé
Ils peuvent utiliser :
Les hôpitaux et cliniques privés
Le système public de santé (GESY) après inscription et contributions
7. Droit de créer et posséder une entreprise
Les titulaires peuvent :
Enregistrer des sociétés
Détenir des actions
Recevoir des dividendes
Gérer leurs propres entreprises
Note : Ils ne peuvent pas être employés comme salariés sous la catégorie 6(2).
8. Droit de demander le statut de Résident de Longue Durée UE
Après 5 ans de présence réelle à Chypre, ils peuvent demander :
Le permis de Résident de Longue Durée UE
9. Droit de demander la citoyenneté (optionnel)
S’ils résident ensuite à plein temps et remplissent les conditions, ils peuvent demander la naturalisation.
10. Droit pour les membres de la famille de vivre à Chypre
Le conjoint et les enfants jusqu’à 25 ans bénéficient des mêmes droits :
Vivre à Chypre
Étudier à Chypre
Entrer sans visa
Utiliser la PR pour une future installation
11. Droit de vivre dans un environnement sûr de l’UE
Chypre offre :
Faible criminalité
Forte protection juridique européenne
Système bancaire stable
Mode de vie familial
12. Droit de travailler hors de Chypre
Les titulaires peuvent continuer :
Le travail à distance
Les activités commerciales internationales
L’emploi à l’étranger
Chypre n’impose aucune restriction sur les revenus étrangers.