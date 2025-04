Immigration program to Cyprus

À propos du programme d'immigration

Chypre Immigration Programme

Chypre offre plusieurs voies d'immigration aux personnes qui cherchent résidence, travail ou citoyenneté. Les options les plus populaires sont le Programme de résidence permanente, les visas d'emploi, les visas d'étudiants et la citoyenneté par naturalisation. Le programme de résidence permanente de Chypre est particulièrement intéressant pour les ressortissants de pays tiers, ce qui permet aux investisseurs immobiliers et aux personnes financièrement indépendantes de vivre à Chypre avec des exigences minimales de séjour. Chypre offre également un régime fiscal favorable aux familles, une qualité de vie élevée et un accès à l'UE.