Cyprus Permanent Residence via investments

À propos du programme d'immigration

Le programme de résidence par investissement à Chypre permet aux candidats retenus et à leurs familles d'obtenir un permis d'immigration à Chypre d'une durée illimitée de deux mois. Un investisseur peut demander la citoyenneté chypriote après cinq ans de résidence dans le pays en tant que titulaire d'un tel permis. L'obtention d'un permis de séjour permanent donne aux ressortissants étrangers un statut de résidence stable et sûr et plusieurs opportunités de travail, d'affaires, d'éducation et d'intégration sociale.

Le demandeur doit investir au moins 300 000 € dans l'une des catégories suivantes :

Acheter un bien immobilier résidentiel neuf Consultez les détails ci-dessous

Acheter des biens commerciaux Consultez les détails ci-dessous

Investir dans le capital social d'une société chypriote Pour acheter des actions ou créer une société chypriote et investir dans le capital social. La société doit être basée et opérer en République de Chypre, avoir une présence physique prouvée et employer 5 personnes

Investir dans des parts de l'organisation chypriote d'investissement des placements collectifs (formes d'AIF, AIFLNP, RAIF)

Avantages