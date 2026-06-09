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Loyer mensuel d'un bien une villa avec vue sur la mer en East Limassol Municiplaity, Chypre

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Demos Agiou Athanasiou
3
Germasogeia
6
Koinoteta Mouttagiakas
4
1 propriété total trouvé
villa de 5 chambres dans Demos Agiou Athanasiou, Chypre
villa de 5 chambres
Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 400 m²
A louer: Magnifique villa individuelle de 400 m2 d'espace intérieur, située dans la zone hau…
$4,339
par mois
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Caractéristiques des propriétés en East Limassol Municiplaity, Chypre

avec Jardin
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