Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. East Limassol Municiplaity
  4. Location longue durée
  5. Villa
  6. Vue sur la montagne

Loyer mensuel d'un bien une villa avec vue sur la montagne en East Limassol Municiplaity, Chypre

;
Demos Agiou Athanasiou
5
Koinoteta Agiou Tychona
8
Germasogeia
12
1 propriété total trouvé
Villa de 6 chambres dans Agios Tychonas, Chypre
Villa de 6 chambres
Agios Tychonas, Chypre
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 320 m²
Bienvenue dans cette maison moderne exquise, une merveille architecturale de trois niveaux a…
$16,063
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en East Limassol Municiplaity, Chypre

avec Jardin
avec Vue sur la mer
Realting.com
Aller