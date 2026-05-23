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Vue sur la mer Appartements à vendre en Grad Rijeka, Croatie

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Appartement 2 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 68 m²
Nombre d'étages 4
Un appartement est à vendre à Škurinje avec une superficie totale de 68,57 m2, situé au quat…
$238,458
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Appartement 3 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 3 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 139 m²
Nombre d'étages 2
Rijeka – Appartement de luxe au deuxième étage d'un immeuble neuf avec 98.37 m2 d'espace int…
$746,976
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Appartement 3 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 3 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 108 m²
Nombre d'étages 2
CODE ID: 2960
$563,105
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Appartement 2 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 136 m²
Nombre d'étages 2
Rijeka – Bivio L'appartement n ° 3, type 2 chambres + salon, est offert à la vente, situé a…
$919,355
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Appartement 5 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 5 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 5
Nombre de salles de bains 1
Surface 89 m²
Nombre d'étages 5
A vendre est un appartement spacieux et lumineux situé au cœur de Rijeka, à seulement 30 mèt…
$256,270
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Appartement 4 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 4 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 136 m²
Nombre d'étages 4
Près du centre même de Rijeka, il y a un appartement qui a été soigneusement rénové en deux …
$451,633
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TekceTekce
Appartement 1 chambre dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 1 chambre
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 116 m²
Rijeka – Appartement exclusif au cœur de la ville, premier rang au bord de la mer, à côté du…
$543,569
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Appartement 2 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Nombre d'étages 6
Un appartement soigné et entièrement meublé est à vendre dans un endroit attrayant à Belvede…
$280,403
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Appartement 2 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 295 m²
Nombre d'étages 2
Rijeka – Bivio Un penthouse est proposé à la vente au deuxième étage d'un immeuble résident…
$2,07M
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Appartement 2 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 108 m²
Nombre d'étages 4
KANTRIDA RESIDENCE – Nous vous présentons fièrement un complexe résidentiel luxueux en const…
$586,089
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Appartement 3 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 3 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 136 m²
Nombre d'étages 2
Rijeka – Appartement de luxe au premier étage d'un immeuble neuf d'une superficie totale de …
$689,516
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Appartement 5 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 5 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 5
Nombre de salles de bains 1
Surface 140 m²
A vendre est un appartement 5 pièces classique de 140 m2, situé dans une partie calme de Bel…
$356,250
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Appartement 2 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 74 m²
Nombre d'étages 2
Un confortable appartement de deux chambres avec salon est à vendre au deuxième étage d'un p…
$333,266
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Appartement 3 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 3 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 91 m²
Nombre d'étages 12
A vendre est un spacieux appartement de trois chambres avec un salon, totalisant 91 m2, situ…
$333,266
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Appartement 1 chambre dans Grad Rijeka, Croatie
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Grad Rijeka, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 41 m²
A vendre est un appartement entièrement meublé d'une superficie totale de 41 m2 (35,5 m2 d'e…
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Appartement 1 chambre dans Grad Rijeka, Croatie
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Grad Rijeka, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 57 m²
Nombre d'étages 9
Dans l'un des endroits les plus recherchés de Rijeka, sur Belvedere, un appartement exceptio…
$247,077
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Appartement 1 chambre dans Grad Rijeka, Croatie
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Grad Rijeka, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Nombre d'étages 4
Appartement à vendre à Škurinje 60 m2, Balcon avec vue sur la mer Dans un excellent emplace…
$250,524
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Grad Rijeka, Croatie
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Nombre de salles de bains 2
Surface 136 m²
Nombre d'étages 2
Rijeka – Bivio L'appartement no 1, type 2 chambres + salon, est proposé à la vente, situé a…
$804,436
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Appartement 3 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 87 m²
Nombre d'étages 21
Un appartement spacieux et fonctionnel d'une superficie totale de 87,57 m2 est à vendre, sit…
$281,219
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Grad Rijeka, Croatie
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Nombre de salles de bains 5
Surface 156 m²
Nombre d'étages 6
À vendre est un appartement de style manoir exceptionnellement rare et unique situé dans le …
$861,896
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Grad Rijeka, Croatie
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 144 m²
Rijeka, centre, près du marché de Rijeka, nous vous proposons un appartement classique de ci…
$458,528
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Grad Rijeka, Croatie
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Nombre de salles de bains 1
Surface 87 m²
Nombre d'étages 2
CODE ID: 2540
$620,565
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Grad Rijeka, Croatie
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Nombre de salles de bains 2
Surface 135 m²
Nombre d'étages 4
Un appartement moderne et entièrement équipé est disponible à la location à Zamet, dans un b…
$632,057
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Grad Rijeka, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 257 m²
Nombre d'étages 2
Dans un emplacement calme et familial à Pehlin, à proximité de tous les commerces, écoles, j…
$370,041
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Grad Rijeka, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Nombre d'étages 5
A vendre: un appartement de trois chambres dans un endroit attrayant à Sušak, orienté sud-ou…
$287,299
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Grad Rijeka, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 140 m²
Nombre d'étages 2
CODE ID: 2449
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Caractéristiques des propriétés en Grad Rijeka, Croatie

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