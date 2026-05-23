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Appartements avec garage à vendre en Grad Rijeka, Croatie

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8 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 136 m²
Nombre d'étages 2
Rijeka – Bivio L'appartement n ° 3, type 2 chambres + salon, est offert à la vente, situé a…
$919,355
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Appartement 1 chambre dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 1 chambre
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 64 m²
Nombre d'étages 4
CODE ID: 2932
$303,387
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Appartement 2 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 295 m²
Nombre d'étages 2
Rijeka – Bivio Un penthouse est proposé à la vente au deuxième étage d'un immeuble résident…
$2,07M
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Appartement 2 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 108 m²
Nombre d'étages 4
KANTRIDA RESIDENCE – Nous vous présentons fièrement un complexe résidentiel luxueux en const…
$586,089
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Appartement 2 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 144 m²
Nombre d'étages 2
L'appartement n ° 2, type 2 chambres + salon, est offert à la vente, situé au rez-de-chaussé…
$861,896
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Appartement 2 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
Nombre d'étages 4
Dans un quartier calme de Zamet, entouré de verdure, un bâtiment résidentiel moderne est en …
$354,548
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Appartement 2 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 136 m²
Nombre d'étages 2
Rijeka – Bivio L'appartement no 1, type 2 chambres + salon, est proposé à la vente, situé a…
$804,436
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Appartement 3 chambres dans Grad Rijeka, Croatie
Appartement 3 chambres
Grad Rijeka, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 87 m²
Nombre d'étages 2
CODE ID: 2540
$620,565
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Caractéristiques des propriétés en Grad Rijeka, Croatie

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