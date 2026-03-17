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Loyer mensuel de des bureaux en Croatie

Grad Rijeka
7
8 propriétés total trouvé
Bureau 87 m² dans Grad Rijeka, Croatie
Bureau 87 m²
Grad Rijeka, Croatie
Nombre de salles de bains 1
Surface 87 m²
Nombre d'étages 5
An exclusive office space of 87.02 m² is available for rent, located in a well-preserved Aus…
$2,298
par mois
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Bureau 30 m² dans Grad Rijeka, Croatie
Bureau 30 m²
Grad Rijeka, Croatie
Surface 30 m²
Nombre d'étages 1
ID CODE: 2661
$747
par mois
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Bureau 15 m² dans Grad Rijeka, Croatie
Bureau 15 m²
Grad Rijeka, Croatie
Surface 15 m²
Un espace commercial est offert, situé dans une zone de trafic élevé avec d'excellentes conn…
$345
par mois
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Bureau 150 m² dans Opcina Matulji, Croatie
Bureau 150 m²
Opcina Matulji, Croatie
Nombre de salles de bains 1
Surface 150 m²
Nombre d'étages 1
Un espace commercial est disponible à la location à Matulji, situé dans un hall spacieux et …
$2,069
par mois
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Bureau 45 m² dans Grad Rijeka, Croatie
Bureau 45 m²
Grad Rijeka, Croatie
Surface 45 m²
Un espace commercial est disponible, situé dans une zone de trafic élevé avec de bonnes conn…
$804
par mois
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Bureau 90 m² dans Grad Rijeka, Croatie
Bureau 90 m²
Grad Rijeka, Croatie
Surface 90 m²
For rent is a 90 m2 office space on the second floor, located in an attractive location in D…
$1,034
par mois
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Bureau 93 m² dans Grad Rijeka, Croatie
Bureau 93 m²
Grad Rijeka, Croatie
Surface 93 m²
Nombre d'étages 3
En plein cœur de Rijeka, dans un endroit exceptionnellement attrayant et très fréquenté, un …
$1,034
par mois
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Bureau 120 m² dans Grad Rijeka, Croatie
Bureau 120 m²
Grad Rijeka, Croatie
Surface 120 m²
Rijeka, city center – office space for rent in a business building with an elevator, with a …
$1,954
par mois
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