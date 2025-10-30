Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Penthouses avec terrasse à vendre en Croatie

Penthouse 2 chambres dans Okrug Gornji, Croatie
Penthouse 2 chambres
Okrug Gornji, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Nous vendons un appartement-terrasse (S5) au deuxième étage, à 200 mètres de la mer et de la…
$348,362
Penthouse 2 chambres dans Okrug Gornji, Croatie
Penthouse 2 chambres
Okrug Gornji, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Sol 3/3
Nous vendons l'appartement penthouse S8 au deuxième étage avec terrasse sur le toit, Okrug G…
$382,940
Penthouse 3 chambres dans Okrug Gornji, Croatie
Penthouse 3 chambres
Okrug Gornji, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Sol 3/3
Nous vendons un appartement en attique avec terrasse sur le toit, S7, situé à 250 mètres de …
$560,244
Penthouse 3 chambres dans Okrug Gornji, Croatie
Penthouse 3 chambres
Okrug Gornji, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Sol 3/3
Nous vendons un appartement penthouse avec terrasse sur le toit, S8, situé à 250 mètres de l…
$521,872
Penthouse 3 chambres dans Grad Trogir, Croatie
Penthouse 3 chambres
Grad Trogir, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Sol 3/3
Penthouse de luxe en duplex au deuxième étage, grande terrasse, 2 places de parking, piscine…
$728,202
Penthouse 3 chambres dans Seget Donji, Croatie
Penthouse 3 chambres
Seget Donji, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Sol 4/4
Nous vendons l'appartement penthouse S9 au quatrième étage d'un immeuble résidentiel, à 100 …
$837,008
Penthouse 2 chambres dans Okrug Gornji, Croatie
Penthouse 2 chambres
Okrug Gornji, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Sol 2
Nous vendons un appartement penthouse S6 avec toit-terrasse au deuxième étage d'un immeuble …
$582,655
Penthouse 3 chambres dans Okrug Gornji, Croatie
Penthouse 3 chambres
Okrug Gornji, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Sol 2/2
Luksusowy apartament typu penthouse z tarasem na dachu S3 Sprzedajemy luksusowy apartamen…
$584,051
Penthouse 3 chambres dans Okrug Gornji, Croatie
Penthouse 3 chambres
Okrug Gornji, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Sol 3/3
Appartement penthouse avec terrasse sur le toit à vendre au troisième étage S10 dans un nouv…
$469,219
Penthouse 2 chambres dans Okrug Gornji, Croatie
Penthouse 2 chambres
Okrug Gornji, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Nous vendons un appartement penthouse S6 avec toit-terrasse au deuxième étage d'un immeuble …
$440,487
Penthouse 2 chambres dans Okrug Gornji, Croatie
Penthouse 2 chambres
Okrug Gornji, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Sol 3/3
Nous vendons un appartement en attique S7 avec terrasse sur le toit, troisième étage, Okrug …
$404,577
Penthouse 2 chambres dans Okrug Gornji, Croatie
Penthouse 2 chambres
Okrug Gornji, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 161 m²
Sol 2
Nous vendons un appartement S2 au premier étage d'un petit immeuble résidentiel à Okrug Gorn…
$581,499
