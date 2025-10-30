Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Croatie
  3. Résidentiel
  4. Attique
  5. Jardin

Penthouses avec jardin à vendre en Croatie

Opcina Okrug
12
Grad Umag
3
Attique Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Penthouse 3 chambres dans Grad Trogir, Croatie
Penthouse 3 chambres
Grad Trogir, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Sol 3/3
Penthouse de luxe en duplex au deuxième étage, grande terrasse, 2 places de parking, piscine…
$728,202
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Nekretnine Larus
Langues
English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Penthouse 3 chambres dans Seget Donji, Croatie
Penthouse 3 chambres
Seget Donji, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Sol 4/4
Nous vendons l'appartement penthouse S9 au quatrième étage d'un immeuble résidentiel, à 100 …
$837,008
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Nekretnine Larus
Langues
English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Croatie

avec Garage
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller