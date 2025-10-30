Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Penthouses Piscine à vendre en Croatie

Opcina Okrug
12
Grad Umag
3
10 propriétés total trouvé
Penthouse 2 chambres dans Okrug Gornji, Croatie
Penthouse 2 chambres
Okrug Gornji, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Sol 3/3
Nous vendons l'appartement penthouse S8 au deuxième étage avec terrasse sur le toit, Okrug G…
$382,940
Laisser une demande
Agence
Nekretnine Larus
Langues
English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Penthouse 3 chambres dans Okrug Gornji, Croatie
Penthouse 3 chambres
Okrug Gornji, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Sol 3/3
Nous vendons un appartement en attique avec terrasse sur le toit, S7, situé à 250 mètres de …
$560,244
Laisser une demande
Agence
Nekretnine Larus
Langues
English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Penthouse 3 chambres dans Okrug Gornji, Croatie
Penthouse 3 chambres
Okrug Gornji, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Sol 3/3
Nous vendons un appartement penthouse avec terrasse sur le toit, S8, situé à 250 mètres de l…
$521,872
Laisser une demande
Agence
Nekretnine Larus
Langues
English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Penthouse 3 chambres dans Okrug Gornji, Croatie
Penthouse 3 chambres
Okrug Gornji, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Sol 3/3
Nous vendons l'appartement penthouse S7 au deuxième étage avec terrasse sur le toit, Okrug G…
$482,609
Laisser une demande
Agence
Nekretnine Larus
Langues
English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Penthouse 3 chambres dans Grad Trogir, Croatie
Penthouse 3 chambres
Grad Trogir, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Sol 3/3
Penthouse de luxe en duplex au deuxième étage, grande terrasse, 2 places de parking, piscine…
$728,202
Laisser une demande
Agence
Nekretnine Larus
Langues
English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Penthouse 3 chambres dans Seget Donji, Croatie
Penthouse 3 chambres
Seget Donji, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Sol 4/4
Nous vendons l'appartement penthouse S9 au quatrième étage d'un immeuble résidentiel, à 100 …
$837,008
Laisser une demande
Agence
Nekretnine Larus
Langues
English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Penthouse 2 chambres dans Okrug Gornji, Croatie
Penthouse 2 chambres
Okrug Gornji, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Sol 2
Nous vendons un appartement penthouse S6 avec toit-terrasse au deuxième étage d'un immeuble …
$582,655
Laisser une demande
Agence
Nekretnine Larus
Langues
English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Penthouse 2 chambres dans Okrug Gornji, Croatie
Penthouse 2 chambres
Okrug Gornji, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Nous vendons un appartement penthouse S6 avec toit-terrasse au deuxième étage d'un immeuble …
$440,487
Laisser une demande
Agence
Nekretnine Larus
Langues
English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Penthouse 1 chambre dans Okrug Gornji, Croatie
Penthouse 1 chambre
Okrug Gornji, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 2/2
Nous vendons un appartement penthouse S5 au deuxième étage avec terrasse sur le toit, vue pa…
$250,806
Laisser une demande
Agence
Nekretnine Larus
Langues
English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Penthouse 2 chambres dans Okrug Gornji, Croatie
Penthouse 2 chambres
Okrug Gornji, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 161 m²
Sol 2
Nous vendons un appartement S2 au premier étage d'un petit immeuble résidentiel à Okrug Gorn…
$581,499
Laisser une demande
Agence
Nekretnine Larus
Langues
English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski

