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Villas à vendre en Opcina Lovran, Croatie

3 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Medveja, Croatie
Villa 3 chambres
Medveja, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 209 m²
Situé sur un terrain de 622 m2 dans une partie verdoyante de la Riviera d'Opatija, cette vil…
$1,60M
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Villa 4 chambres dans Lovran, Croatie
Villa 4 chambres
Lovran, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 307 m²
Nombre d'étages 3
The modern villa is located in a quiet neighborhood near Lovran with a beautiful panoramic v…
$2,01M
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Villa 5 chambres dans Lovran, Croatie
Villa 5 chambres
Lovran, Croatie
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 458 m²
Nombre d'étages 2
Located in a quiet neighborhood near the charming town of Lovran, this modern villa offers a…
$2,01M
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OneOne
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Caractéristiques des propriétés en Opcina Lovran, Croatie

Bon marché
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