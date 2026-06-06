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Villas avec terrasse à vendre en Opcina Lovran, Croatie

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1 propriété total trouvé
Villa dans Lovran, Croatie
Villa
Lovran, Croatie
Surface 482 m²
Découvrez un joyau caché dans la charmante ville de Lovran, Opatija, Croatie – une villa lux…
$2,13M
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Agence
AGENCIJA Elite
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Opcina Lovran, Croatie

avec Garage
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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