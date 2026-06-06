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Vue sur la mer Villas à vendre en Opcina Lovran, Croatie

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4 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Lovran, Croatie
Villa 5 chambres
Lovran, Croatie
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 458 m²
Nombre d'étages 2
Situé dans un quartier calme près de la charmante ville de Lovran, cette villa moderne offre…
$2,01M
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Villa 3 chambres dans Medveja, Croatie
Villa 3 chambres
Medveja, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 209 m²
Situé sur un terrain de 622 m2 dans une partie verdoyante de la Riviera d'Opatija, cette vil…
$1,60M
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Ardor real estate agency
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Villa dans Lovran, Croatie
Villa
Lovran, Croatie
Surface 482 m²
Découvrez un joyau caché dans la charmante ville de Lovran, Opatija, Croatie – une villa lux…
$2,13M
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AGENCIJA Elite
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Villa 4 chambres dans Lovran, Croatie
Villa 4 chambres
Lovran, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 307 m²
Nombre d'étages 3
La villa moderne est située dans un quartier calme près de Lovran avec une belle vue panoram…
$2,01M
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Caractéristiques des propriétés en Opcina Lovran, Croatie

avec Garage
avec Terrasse
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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