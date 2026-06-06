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Vue sur la mer Appartements à vendre en Opcina Lovran, Croatie

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Appartement 3 chambres dans Lovran, Croatie
Appartement 3 chambres
Lovran, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 139 m²
Nombre d'étages 2
Lovran, un appartement moderne situé au 1er étage dans un bâtiment nouvellement construit, à…
$753,782
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Appartement 3 chambres dans Lovran, Croatie
Appartement 3 chambres
Lovran, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 140 m²
Nous vous présentons un appartement moderne situé dans une rue calme au-dessus de la plage d…
$976,815
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Appartement 3 chambres dans Lovran, Croatie
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Lovran, Croatie
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Nombre de salles de bains 1
Surface 140 m²
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Appartement 3 chambres dans Lovran, Croatie
Appartement 3 chambres
Lovran, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 207 m²
Nombre d'étages 2
Le penthouse avec une belle vue sur la mer est situé dans un emplacement privilégié, à quelq…
$1,38M
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Appartement 2 chambres dans Lovran, Croatie
Appartement 2 chambres
Lovran, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 117 m²
L'appartement avec une belle vue sur la mer est situé dans un emplacement privilégié, à quel…
$615,162
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Appartement 3 chambres dans Lovran, Croatie
Appartement 3 chambres
Lovran, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 154 m²
Nous vous présentons un penthouse moderne situé dans une rue calme au-dessus de la plage de …
$1,09M
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Appartement 3 chambres dans Lovran, Croatie
Appartement 3 chambres
Lovran, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
Nombre d'étages 2
Lovran, penthouse avec terrasse sur le toit et piscine est situé dans un bâtiment nouvelleme…
$1,13M
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Appartement 1 chambre dans Lovran, Croatie
Appartement 1 chambre
Lovran, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 43 m²
Nombre d'étages 2
Un bel appartement entièrement meublé à Lovran, d'une superficie de 43 m2, est à vendre, sit…
$262,182
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Appartement 2 chambres dans Lovran, Croatie
Appartement 2 chambres
Lovran, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 116 m²
Un appartement avec une belle vue sur la mer est situé dans une excellente position, à quelq…
$573,377
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Caractéristiques des propriétés en Opcina Lovran, Croatie

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