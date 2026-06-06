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Appartements avec garage à vendre en Opcina Lovran, Croatie

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4 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Lovran, Croatie
Appartement 3 chambres
Lovran, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 196 m²
Le penthouse avec une belle vue sur la mer est situé dans un emplacement privilégié, à quelq…
$1,31M
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Appartement 3 chambres dans Dobrec, Croatie
Appartement 3 chambres
Dobrec, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 57 m²
Nombre d'étages 3
Proche du centre de Lovran, un appartement de trois pièces avec une disposition classique es…
$310,282
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Appartement 3 chambres dans Lovran, Croatie
Appartement 3 chambres
Lovran, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 207 m²
Nombre d'étages 2
Le penthouse avec une belle vue sur la mer est situé dans un emplacement privilégié, à quelq…
$1,38M
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Appartement 2 chambres dans Lovran, Croatie
Appartement 2 chambres
Lovran, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 117 m²
L'appartement avec une belle vue sur la mer est situé dans un emplacement privilégié, à quel…
$615,162
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Caractéristiques des propriétés en Opcina Lovran, Croatie

avec Terrasse
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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