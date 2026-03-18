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Appartements avec terrasse à vendre en Opcina Lovran, Croatie

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Appartement 2 chambres dans Lovran, Croatie
Appartement 2 chambres
Lovran, Croatie
Nombre de pièces 2
Surface 116 m²
Nombre d'étages 2
LOVRAN – Immeuble neuf de qualité supérieure avec vue sur la mer Cet appartement de prestige…
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Appartement 2 chambres dans Lovran, Croatie
Appartement 2 chambres
Lovran, Croatie
Nombre de pièces 2
Surface 117 m²
Nombre d'étages 2
LOVRAN – Superbe immeuble neuf avec vue sur la mer Cet appartement de prestige est situé dan…
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Caractéristiques des propriétés en Opcina Lovran, Croatie

Bon marché
Luxe
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