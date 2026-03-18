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Appartements à vendre en Opcina Lovran, Croatie

3 BHK
9
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16 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Lovran, Croatie
Appartement 1 chambre
Lovran, Croatie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 59 m²
Nombre d'étages 2
ID CODE: 2484
$309,133
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Appartement 2 chambres dans Lovran, Croatie
Appartement 2 chambres
Lovran, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 116 m²
ID CODE: 2463
$678,025
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Appartement 3 chambres dans Lovran, Croatie
Appartement 3 chambres
Lovran, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 196 m²
The penthouse with a beautiful sea view is located in a prime location, just a few minutes w…
$1,31M
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OneOne
Appartement 3 chambres dans Lovran, Croatie
Appartement 3 chambres
Lovran, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 139 m²
Nombre d'étages 2
Lovran, a modern apartment located on the 1st floor in a newly built building, just a few mi…
$878,559
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Appartement 3 chambres dans Lovran, Croatie
Appartement 3 chambres
Lovran, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 207 m²
Nombre d'étages 2
The penthouse with a beautiful sea view is located in a prime location, just a few minutes w…
$1,38M
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Appartement 3 chambres dans Lovran, Croatie
Appartement 3 chambres
Lovran, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 162 m²
Lovran, ground floor in a new building, modern apartment of 124 m2 interior with 84 m2 terra…
$1,02M
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Nils OttNils Ott
Appartement 3 chambres dans Dobrec, Croatie
Appartement 3 chambres
Dobrec, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 57 m²
Nombre d'étages 3
Proche du centre de Lovran, un appartement de trois pièces avec une disposition classique es…
$310,282
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Appartement 3 chambres dans Lovran, Croatie
Appartement 3 chambres
Lovran, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 140 m²
Nous vous présentons un appartement moderne situé dans une rue calme au-dessus de la plage d…
$976,815
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Appartement 3 chambres dans Lovran, Croatie
Appartement 3 chambres
Lovran, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
Nombre d'étages 2
Lovran, penthouse with roof terrace and swimming pool is located in a newly built building, …
$1,13M
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Appartement 3 chambres dans Lovran, Croatie
Appartement 3 chambres
Lovran, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 140 m²
Nous vous présentons un appartement moderne situé dans une rue calme au-dessus de la plage d…
$976,815
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Appartement 3 chambres dans Lovran, Croatie
Appartement 3 chambres
Lovran, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 154 m²
Nous vous présentons un penthouse moderne situé dans une rue calme au-dessus de la plage de …
$1,09M
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Appartement 2 chambres dans Lovran, Croatie
Appartement 2 chambres
Lovran, Croatie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 117 m²
The apartment with a beautiful sea view is located in a prime location, just a few minutes w…
$655,041
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Appartement 2 chambres dans Lovran, Croatie
Appartement 2 chambres
Lovran, Croatie
Nombre de pièces 2
Surface 116 m²
Nombre d'étages 2
LOVRAN – Immeuble neuf de qualité supérieure avec vue sur la mer Cet appartement de prestige…
Prix ​​sur demande
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Appartement 2 chambres dans Lovran, Croatie
Appartement 2 chambres
Lovran, Croatie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 137 m²
Nombre d'étages 3
OPATIJA, LOVRAN – Apartment first row to the sea in a historic villa on the Opatija Riviera …
$1,05M
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Appartement 2 chambres dans Lovran, Croatie
Appartement 2 chambres
Lovran, Croatie
Nombre de pièces 2
Surface 117 m²
Nombre d'étages 2
LOVRAN – Superbe immeuble neuf avec vue sur la mer Cet appartement de prestige est situé dan…
Prix ​​sur demande
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Appartement 4 chambres dans Medveja, Croatie
Appartement 4 chambres
Medveja, Croatie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 128 m²
Sol 3/3
LOVRAN – Apartment in a villa, first row to the sea This apartment with a living area of ​​1…
$664,292
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Caractéristiques des propriétés en Opcina Lovran, Croatie

avec Terrasse
Bon marché
Luxe
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