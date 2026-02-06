Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Croatie
  3. Novi Vinodolski
  4. Commercial
  5. Hôtel

Hôtels à vendre en Novi Vinodolski, Croatie

propriété commerciale
3
3 propriétés total trouvé
Hôtel 600 m² dans Grad Novi Vinodolski, Croatie
Hôtel 600 m²
Grad Novi Vinodolski, Croatie
Chambres 19
Nombre de salles de bains 15
Surface 600 m²
Merveilleux nouvel hôtel sur la première ligne à la mer - catégorie officielle 3*** étoiles …
$5,31M
Laisser une demande
Hôtel 583 m² dans Grad Novi Vinodolski, Croatie
Hôtel 583 m²
Grad Novi Vinodolski, Croatie
Nombre de salles de bains 10
Surface 583 m²
Hôtel à Novi Vinodolski, à 150 mètres de la mer!Le total est de 583 m2.Le bâtiment appartien…
$1,65M
Laisser une demande
Hôtel 1 134 m² dans Grad Novi Vinodolski, Croatie
Hôtel 1 134 m²
Grad Novi Vinodolski, Croatie
Chambres 38
Nombre de salles de bains 28
Surface 1 134 m²
Villa de luxe bord de mer à vendre à Novi Vinodolski – 1134m2 avec Appartements, Vue panoram…
$4,25M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller