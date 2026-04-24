Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Croatie
  3. Grad Novigrad
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Terrasse

Appartements avec terrasse à vendre en Grad Novigrad, Croatie

Appartement Supprimer
Tout effacer
8 propriétés total trouvé
Appartement dans Grad Novigrad, Croatie
Appartement
Grad Novigrad, Croatie
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
Sol 2/2
ISTRIA, NOVIGRAD – Apartment on the 2nd floor with a sea view in an exclusive new building w…
$327,755
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Grad Novigrad, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Novigrad, Croatie
Nombre de pièces 2
Surface 82 m²
Nombre d'étages 2
ISTRIA, NOVIGRAD – Apartment on the ground floor with a garden in an exclusive new building …
$611,841
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Grad Novigrad, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Novigrad, Croatie
Nombre de pièces 2
Surface 97 m²
Sol 2/2
ISTRIA, NOVIGRAD – Apartment on the 2nd floor with a sea view in an exclusive new building w…
$540,256
Laisser une demande
AdriastarAdriastar
Appartement 2 chambres dans Grad Novigrad, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Novigrad, Croatie
Nombre de pièces 2
Surface 97 m²
Sol 1/2
ISTRIA, NOVIGRAD – Apartment on the first floor in an exclusive new building with a sea view…
$538,959
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Grad Novigrad, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Novigrad, Croatie
Nombre de pièces 2
Surface 82 m²
Nombre d'étages 2
ISTRIA, NOVIGRAD – Apartment on the ground floor with a garden in an exclusive new building …
$614,899
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Grad Novigrad, Croatie
Appartement 3 chambres
Grad Novigrad, Croatie
Nombre de pièces 3
Surface 119 m²
Sol 2/2
ISTRIA, NOVIGRAD – Apartment on the 2nd floor with a sea view in an exclusive new building w…
$667,142
Laisser une demande
Kolasin ValleysKolasin Valleys
Appartement dans Grad Novigrad, Croatie
Appartement
Grad Novigrad, Croatie
Nombre de salles de bains 1
Surface 41 m²
Sol 1/3
For sale is a completely renovated apartment in Novigrad with a terrace and a beautiful sea …
$193,641
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Grad Novigrad, Croatie
Appartement 2 chambres
Grad Novigrad, Croatie
Nombre de pièces 2
Surface 82 m²
Nombre d'étages 2
ISTRIA, NOVIGRAD – Apartment on the ground floor with a garden in an exclusive new building …
$626,083
Laisser une demande
Realting.com
Aller