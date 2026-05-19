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Maisons avec terrasse à vendre en Municipalité de Sredets, Bulgarie

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bungalows
3
1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Sredets, Bulgarie
Maison 2 chambres
Sredets, Bulgarie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 140 m²
Nombre d'étages 1
🏡 Maison de campagne: maison séparée avec 2 chambres dans le village de Debelt (milieu commu…
$179,986
T.V.A.
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