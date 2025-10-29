Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons avec garage à vendre en Municipalité de Sredets, Bulgarie

3 propriétés total trouvé
Maison 2 chambres dans Dratchevo, Bulgarie
Maison 2 chambres
Dratchevo, Bulgarie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Nombre d'étages 1
Nous proposons une maison meublée de plain-pied avec jardin dans le village de Drachevo, Bou…
$128,807
Agence
GINY DOM
Langues
English, Русский, Français, Български
Telegram Écrire dans un Telegram
Maison 5 chambres dans Prokhod, Bulgarie
Maison 5 chambres
Prokhod, Bulgarie
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 148 m²
Nombre d'étages 2
Nous vous proposons une maison meublée de deux étages avec jardin et GARAGE dans le village …
$90,914
Agence
GINY DOM
Langues
English, Русский, Français, Български
Telegram Écrire dans un Telegram
Maison 2 chambres dans Dratchevo, Bulgarie
Maison 2 chambres
Dratchevo, Bulgarie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Nombre d'étages 1
Single-Storied House with Large Garden | Village of Drachevo, Burgas Region IBG Real Estates…
$129,498
Agence
IBG REAL ESTATES LTD
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Български
Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Sredets, Bulgarie

avec Jardin
Bon marché
Luxe
