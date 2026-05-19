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Loyer mensuel de studios en Bulgarie

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Oblast de Bourgas
4
Nessebar
4
4 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Nessebar, Bulgarie
Studio 1 chambre
Nessebar, Bulgarie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sol 2/5
Emplacement prestigieux près du complexe "Tarsis" - un endroit idéal pour un séjour de longu…
$350
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Bulgarian Expert
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Studio 1 chambre dans Nessebar, Bulgarie
Studio 1 chambre
Nessebar, Bulgarie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sol 2/5
Emplacement prestigieux près du complexe "Tarsis" - un endroit idéal pour un séjour de longu…
$408
par mois
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Studio 1 chambre dans Nessebar, Bulgarie
Studio 1 chambre
Nessebar, Bulgarie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sol 2/5
Emplacement prestigieux près du complexe "Tarsis" est un endroit idéal pour la vie à long te…
$413
par mois
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Studio 1 chambre dans Nessebar, Bulgarie
Studio 1 chambre
Nessebar, Bulgarie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sol 5/5
Emplacement prestigieux près du complexe "Tarsis" - un endroit idéal pour un séjour de longu…
$350
par mois
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