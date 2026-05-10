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Loyer mensuel de studios en Municipalité de Nessebar, Bulgarie

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4 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Nessebar, Bulgarie
Studio 1 chambre
Nessebar, Bulgarie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sol 2/5
Emplacement prestigieux près du complexe "Tarsis" est un endroit idéal pour la vie à long te…
$413
par mois
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Bulgarian Expert
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English, Русский, Български
Studio 1 chambre dans Nessebar, Bulgarie
Studio 1 chambre
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Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sol 2/5
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Studio 1 chambre dans Nessebar, Bulgarie
Studio 1 chambre
Nessebar, Bulgarie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sol 2/5
Emplacement prestigieux près du complexe "Tarsis" est un endroit idéal pour la vie à long te…
$354
par mois
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Studio 1 chambre dans Nessebar, Bulgarie
Studio 1 chambre
Nessebar, Bulgarie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sol 5/5
Emplacement prestigieux près du complexe "Tarsis" est un endroit idéal pour la vie à long te…
$354
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